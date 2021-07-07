Після дебюту на Netflix свого зомбі-трилера "Армія мерців" Снайдер анонсував на стримінговому сервісі свій наступний художній фільм – науково-фантастичну епопею "Бунтівний місяць". Як повідомляють у Variety, Снайдер спочатку розробляв ідею "Бунтівного Місяця для кіновсесвіту "Зоряних воєн", але остаточно вирішив, що сюжет вартий самостійного проєкту.

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Кого Зак Снайдер відправить у космос

Як повідомляє джерело, фільм буде грандіозною фентезійною пригодою, в центрі якого знаходиться загадкова молода жінка, на яку в мирній колонії на околиці галактики покладено відповідальність знайти воїнів. Вони зможуть відбити вторгнення деспотичного регента Балісарія. За повідомленням, Снайдер спочатку розробив проєкт як основу для всесвіту "Зоряних воєн", яка відбулася перед придбанням її Disney в 2012 році у компанії Lucasfilm. Тож Снайдер почав переробляти його в оригінальний твір ще під час роботи над "Армією мерців". Мета полягає в тому, щоб зробити "Бунтівний місяць" франшизою так само, як режисер це зробив для "Армії мерців" – з приквелом та аніме-серіалом.

В основі історії "Армії мерців" Зака Снайдера – команда найманих грабіжників вирішують ризикнути та відправитись у Лас-Вегас під час навали зомбі. Вони вважають, що це чудовий час для того, щоб пограбувати казино.

Хто працює над "Бунтівним місяцем"

Сценарій пишуть Шей Хаттен ( "Армія мерців", "Джон Уік 3") і Курт Джонстад ( "300", "Атомна блондинка") в співавторстві зі Снайдером. Снайдер і його партнер-продюсер і дружина Дебора Снайдер будуть продюсувати з Веслі Коллером через свою компанію The Stone Quarry, разом з Еріком Ньюманом через його бренд Grand Electric. Сара Боуен, що також працює в Grand Electric, буде виконавчим продюсером.