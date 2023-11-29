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Интересные факты о фильме "Как заняться сексом"

По словам режиссера, во время съемки фильма власти городка, где они работали над лентой, выразили подозрение, что команда снимает порнофильм. Местом съемок стал греческий остров Малия, известный своей культурой непревзойденных вечеринок, ставших основным контекстом событий в фильме.

Для передачи атмосферы ночной жизни нужна была толпа, поэтому съемочная группа использовала большое количество статистов. Костюмеры раздали участникам массовых сцен футболки с элементами сексуального подтекста, что и вызвало подозрения со стороны местных властей.

Фильм не входит в жанр подростковой комедии. Он исследует темы первого сексуального опыта, влияния окружающих на этот этап жизни и рассматривает вопросы согласия в контексте секса.

Это дебютный полнометражный фильм от британского режиссера Молли Мэннинг Уокер. Она пришла в мир режиссуры, имея значительный опыт работы оператором в сфере рекламы и музыкальных клипах. В ее портфолио входят проекты для таких признанных модных брендов как Gucci, Dior и Diesel.

Международная пресса положительно оценила дебют: Vogue охарактеризовать его как "Мощный, яркий и звездный", Vox – как "Чрезвычайно уверен", The Guardian – как "Яркий", а The Hollywood Reporter – как "Потрясающий".

охарактеризовать его как "Мощный, яркий и звездный", – как "Чрезвычайно уверен", – как "Яркий", а – как "Потрясающий". Фильм "Как заняться сексом" вошел в список лучших в изданиях, таких как Time Out, The Week, а также в конечный отбор от The Economist.

"Как заняться сексом": о чем сюжет фильма

Центральной темой фильма являются три подруги, которые, окончив школу, отправляются на отдых в Грецию перед началом университетской жизни. Здесь они планируют наслаждаться отпуском, перед углублением в студенческую атмосферу. Главная героиня Тара, единственная среди своих подруг девственница, решительно пытается это исправить. Однако путешествие для нее оборачивается не таким беззаботным, как оно надеется.

"Как заняться сексом": смотрите онлайн трейлер фильма