Самый популярный криминальный боевик на Netflix, который держит в напряжении до финальных титров

Адреналин, экшн, эмоции – все это обожают зрители по всему миру. На стриминговой платформе Netflix сейчас можно посмотреть боевик "Затерянная пуля".

Это интересный фильм в неспешной манере – идеален для того, чтобы отдохнуть от обыденности. В материале Кино 24 рассказываем больше о сюжете.

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О чем сюжет криминального боевика "Затерянная пуля"

Эта лента – одна из самых популярных на Netflix сегодня. В центре сюжета криминального боевика – Лино, который в рандомный день решает провернуть преступление: вместе со своим младшим братом он планирует ограбление магазина. В назначенное время братья начинают действовать, однако все идет не по плану.

Во время побега Лино, находясь за рулем небольшого автомобиля, каким-то чудом пробивает четыре бетонные стены. Ожидаемо – ограбление проваливается.

"Потерянный шар": смотрите онлайн трейлер фильма

Младшему брату удается исчезнуть, а вот Лино оказывается в ловушке: ремень безопасности заклинило, и он не может выбраться из авто. Вскоре его задерживает комиссар Шара.

Но на этом проблемы Лино только начинаются – дальше его ждет еще более сложное испытание, в котором придется не просто бежать, но и доказывать свою невиновность в значительно более серьезном преступлении.

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