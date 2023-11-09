118-дневная забастовка в Голливуде прекращена: о чем договорились актеры с киностудиями

Актеры из Голливуда достигли предварительной договоренности с большими киностудиями о прекращении забастовки, в одном из требований которой говорилось о повышении заработной платы. Этим свершилась 118-дневная забастовка.

Эта забастовка началась 2 мая и привела к угрозе срыва многочисленных шоу и возможным задержкам в выпуске сериалов и фильмов. Впрочем, наконец профсоюз голливудских актеров SAG-AFTRA заявил, что договорился о предварительном соглашении с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP).

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Актеры договорились с киностудиями

Новый контракт, рассчитанный на три года, оценивается более чем в 1 миллиард долларов. Он включает в себя повышение минимальной зарплаты и новый бонус за участие в стриминговых передачах. Соглашение также предусматривает защиту от несанкционированного использования изображений, созданных искусственным интеллектом. По информации Альянса, зарплаты актеров поднимутся наиболее существенно за последние 40 лет.

Мы рады и с гордостью сообщаем вам, что сегодня ваш телевизионный/театральный комитет по переговорам единогласно проголосовал за одобрение предварительного соглашения с AMPTP. По состоянию на 00:01 9 ноября наша забастовка официально приостановлена, а все места для пикетов закрыты. В ближайшие дни мы сообщим о торжествах по всей стране,

– написал в своем заявлении переговорный комитет.

По их договоренностям:

Профсоюз AG-AFTRA утверждает, что после достижения соглашения его члены получат самый высокий доход в истории.

Новые положения о согласии и компенсации приняты для защиты актеров от возможных вредных воздействий искусственного интеллекта.

Впервые определено вознаграждение за выставление на стриминговых сервисах.

Пенсионные и медицинские лимиты значительно повышены, а вознаграждение для опытных исполнителей взято на новый уровень.

Мы заключили контракт, позволяющий членам SAG-AFTRA из всех категорий строить устойчивую карьеру. (...) Полные детали соглашения не будут предоставлены, пока его не пересмотрит Национальный совет SAG-AFTRA,

– говорится в сообщении.

Что известно о забастовке