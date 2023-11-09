Эта забастовка началась 2 мая и привела к угрозе срыва многочисленных шоу и возможным задержкам в выпуске сериалов и фильмов. Впрочем, наконец профсоюз голливудских актеров SAG-AFTRA заявил, что договорился о предварительном соглашении с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP).
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Актеры договорились с киностудиями
Новый контракт, рассчитанный на три года, оценивается более чем в 1 миллиард долларов. Он включает в себя повышение минимальной зарплаты и новый бонус за участие в стриминговых передачах. Соглашение также предусматривает защиту от несанкционированного использования изображений, созданных искусственным интеллектом. По информации Альянса, зарплаты актеров поднимутся наиболее существенно за последние 40 лет.
Мы рады и с гордостью сообщаем вам, что сегодня ваш телевизионный/театральный комитет по переговорам единогласно проголосовал за одобрение предварительного соглашения с AMPTP. По состоянию на 00:01 9 ноября наша забастовка официально приостановлена, а все места для пикетов закрыты. В ближайшие дни мы сообщим о торжествах по всей стране,
– написал в своем заявлении переговорный комитет.
По их договоренностям:
- Профсоюз AG-AFTRA утверждает, что после достижения соглашения его члены получат самый высокий доход в истории.
- Новые положения о согласии и компенсации приняты для защиты актеров от возможных вредных воздействий искусственного интеллекта.
- Впервые определено вознаграждение за выставление на стриминговых сервисах.
- Пенсионные и медицинские лимиты значительно повышены, а вознаграждение для опытных исполнителей взято на новый уровень.
Мы заключили контракт, позволяющий членам SAG-AFTRA из всех категорий строить устойчивую карьеру. (...) Полные детали соглашения не будут предоставлены, пока его не пересмотрит Национальный совет SAG-AFTRA,
– говорится в сообщении.
Что известно о забастовке
- 2 мая голливудские сценаристы начали забастовку с требованием пересмотра заработных плат в связи с появлением стриминговых сервисов на рынке труда. Гильдия также настаивала на установлении ограничений использования искусственного интеллекта в творческом процессе.
- Сценаристы заявляли, что стриминговые платформы используют их услуги за меньшую оплату по сравнению с кино- или телеиндустрией. Особо протестующие высказывали жалобы на то, что им недостаточно платят за работу в "миникимнатах" – месте, где команда сценаристов разрабатывает сюжет сериала на серии и сезоны. Такое помещение формируется перед началом съема, а затем персонал распускается и не получает доступа к работе над каждым эпизодом, что приводит к изменению в размере заработной платы.
- Забастовка сценаристов привела к прекращению производства многочисленных сериалов, шоу и фильмов, среди которых: "Saturday Night Live", "Удивительные чудеса", "Эмили в Париже", "Последние из нас" и другие.
- Забастовка также привела к изменениям в планах торжеств, поэтому церемония вручения премии "Эмми", которая должна была состояться 18 сентября, была отложена.