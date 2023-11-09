Цей страйк розпочався 2 травня і призвів до загрози зриву численних шоу і можливих затримок у випуску серіалів та фільмів. Утім, нарешті профспілка голлівудських акторів SAG-AFTRA заявила, що домовилася про попередню угоду з Альянсом продюсерів кіно і телебачення (AMPTP).

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Актори домовились із кіностудіями

Новий контракт, який розрахований на три роки оцінюється у понад 1 мільярд доларів. Він містить в собі підвищення мінімальної зарплати та новий бонус за участь у стрімінгових передачах. Угода також передбачає захист від несанкціонованого використання зображень, створених штучним інтелектом. За інформацією Альянсу, зарплати акторів піднімуться найсуттєвіше за останні 40 років.

Ми раді та з гордістю повідомляємо вам, що сьогодні ваш телевізійний / театральний комітет з перемовин одноголосно проголосував за схвалення попередньої угоди з AMPTP. Станом на 00:01 9 листопада наш страйк офіційно призупинено, а всі місця для пікетів закриті. Найближчими днями ми повідомимо про урочистості по всій країні,

– написав у своїй заяві переговорний комітет.

За їхніми домовленостями:

Профспілка AG-AFTRA стверджує, що після досягнення угоди її члени отримають найвищий дохід в історії.

Нові положення про згоду та компенсацію також прийняті для захисту акторів від можливих шкідливих впливів штучного інтелекту.

Вперше визначено винагороду за виставлення на стрімінгових сервісах.

Пенсійні та медичні ліміти значно підвищені, а винагорода для досвідчених виконавців взята на новий рівень.

Ми уклали контракт, який дозволить членам SAG-AFTRA з усіх категорій будувати стійку кар'єру. (...) Повні деталі угоди не будуть надані, доки її не перегляне Національна рада SAG-AFTRA,

– йдеться у повідомленні.

Що відомо про страйк