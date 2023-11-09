Цей страйк розпочався 2 травня і призвів до загрози зриву численних шоу і можливих затримок у випуску серіалів та фільмів. Утім, нарешті профспілка голлівудських акторів SAG-AFTRA заявила, що домовилася про попередню угоду з Альянсом продюсерів кіно і телебачення (AMPTP).
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Актори домовились із кіностудіями
Новий контракт, який розрахований на три роки оцінюється у понад 1 мільярд доларів. Він містить в собі підвищення мінімальної зарплати та новий бонус за участь у стрімінгових передачах. Угода також передбачає захист від несанкціонованого використання зображень, створених штучним інтелектом. За інформацією Альянсу, зарплати акторів піднімуться найсуттєвіше за останні 40 років.
Ми раді та з гордістю повідомляємо вам, що сьогодні ваш телевізійний / театральний комітет з перемовин одноголосно проголосував за схвалення попередньої угоди з AMPTP. Станом на 00:01 9 листопада наш страйк офіційно призупинено, а всі місця для пікетів закриті. Найближчими днями ми повідомимо про урочистості по всій країні,
– написав у своїй заяві переговорний комітет.
За їхніми домовленостями:
- Профспілка AG-AFTRA стверджує, що після досягнення угоди її члени отримають найвищий дохід в історії.
- Нові положення про згоду та компенсацію також прийняті для захисту акторів від можливих шкідливих впливів штучного інтелекту.
- Вперше визначено винагороду за виставлення на стрімінгових сервісах.
- Пенсійні та медичні ліміти значно підвищені, а винагорода для досвідчених виконавців взята на новий рівень.
Ми уклали контракт, який дозволить членам SAG-AFTRA з усіх категорій будувати стійку кар'єру. (...) Повні деталі угоди не будуть надані, доки її не перегляне Національна рада SAG-AFTRA,
– йдеться у повідомленні.
Що відомо про страйк
- 2 травня голлівудські сценаристи розпочали страйк з вимогою перегляду заробітних плат у зв'язку з появою стрімінгових сервісів на ринку праці. Гільдія також настоювала на встановленні обмежень щодо використання штучного інтелекту у творчому процесі.
- Сценаристи заявляли, що стрімінгові платформи використовують їхні послуги за меншу оплату порівняно з кіно- або телеіндустрією. Особливо протестувальники висловлювали скарги на те, що їм недостатньо платять за роботу в "мінікімнатах" – місці, де команда сценаристів розробляє сюжет серіалу на серії та сезони. Таке приміщення формується перед початком знімання, а потім персонал розпускається і не отримує доступу до роботи над кожним епізодом, що призводить до зміни у розмірі заробітної плати.
- Страйк сценаристів призвів до припинення виробництва численних серіалів, шоу та фільмів, серед яких: "Saturday Night Live", "Дивні дива", "Емілі в Парижі", "Останні з нас" та інші.
- Страйк також призвів до змін у планах урочистостей, тому церемонію вручення премії "Еммі", яка мала відбутися 18 вересня, було відкладено.