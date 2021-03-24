Съемки нового украинского фильма "Памфир" завершились. С какими трудностями столкнулась съемочная команда и чего ожидать от этой новинки кино – читайте в материале.

Съемки фильма "Памфир" происходили с октября 2020 года. Для создания ленты выбрали локации в Черновицкой и Ивано-Франковской областях, поэтому перед зрителями развернутся колоритные пейзажи. Сейчас в сети появились первые фото со съемок "Памфиру", которая станет полнометражным дебютом режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука.

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"Памфир": сюжет фильма и фото

Лента расскажет историю человека, которого с легкостью можно назвать образцовым семьянином. Однако на главного героя ждут немалые испытания, а ради своих родных он вынужден будет свернуть с честного пути.

Больше деталей сюжета "Памфиру" авторы пока не рассекречивают. В то же время известно, что идея Дмитрия Сухолитког-Собчука покорила не только Госкино, но и международных инвесторов. Поэтому лента выйдет на большие экраны при поддержке Украины, Франции, Польши и Чили.

Завершились съемки фильма "Памфир" / Фото Госкино

Какие трудности возникали во время съемок "Памфир"

Создание фильма "Памфир" происходило в условиях карантина, поэтому авторы ленты столкнулись со многими трудностями. Продюсер фильма Александра Костина рассказала, что нужно было учитывать не только ограничения локдауну, но и погодные сюрпризы.

"Проведение подготовки и съемки фильма в условиях 2 жестких локдаунив и аномальных природных явлений, когда в октябре выпадает снег, а в январе его наоборот невозможно найти, стали испытанием, которое благодаря прекрасной, профессиональной команде и надежным партнерам нам удалось с успехом пройти", – поделилась Александра Костина.

Актеры фильма "Памфир"

Кастинги к этому украинскому проекту продолжались более 2 лет. В конце концов в фильме "Памфир" сыграли:

Александр Яцентюк

Соломия Кириллова

Станислав Потяк

Мирослав Маковийчук

Елена Хохлаткина

Иван Шаран

Александр Ярема

Римма Зюбина

Андрей Кирильчук

Петр Чичук

Галина Праздники

Георгий Поволоцкий

Алексей Лейбюк

Зиновий Симчич