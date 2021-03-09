В Украине отмечают годовщину со дня рождения Тараса Шевченко. Об этом гениальном поэте существует немало легенд, которые находят сво1 отзвук в кинематографе.

За последние годы украинские режиссеры экранизировали много исторических фильмов, которые вызвали оживленные обсуждения среди зрителей. Особое внимание привлекли ленты о литературных фигурах. В частности, Тараса Шевченко, которого считают не только легендарным поэтом, но и основоположником новой украинской литературы.

Смотрите также Лучшие фильмы, связанные с Лесей Украинкой

О Кобзаре уже были созданы десятки документальных фильмов, которые год за годом освещают его жизнь. В 207-ую годовщину со дня рождения поэта 24 канал подобрал новые художественные фильмы о выдающемся украинце и экранизацию его произведения. Здесь Тарас Шевченко появится в совершенно другом образе, который не свойственен классическим представлениям.

"Бесславные крепостные"

Жанр – приключенческий экшн, комедия

Дата выхода – 31 декабря 2020 года

Актеры: Роман Луцкий, Сергей Стрельников, Яков Ткаченко, Ген Сето, Екатерина Слесарь, Андрей Борис, Андрей Малинович

Большинство людей представляют Тараса Шевченко обездоленным крепостным с пером в руках. Авторы фильма "Бесславные крепостные" решили несколько изменить этот стереотип. Здесь Тарас Шевченко предстает перед зрителями в образе самурая, который попадает в курьезные ситуации на пути к спасению девушки. Кадры экшна будут очень напоминать фильм Квентина Тарантино "Джанго свободен".

По сюжету, в 1844 году молодой Шевченко скучал в крепостном праве. Тогда Кобзарь встретил японского самурая, котор ый скрывался в Украине, и начал учиться у него боевым искусствам. Задача не из простых, но упорный Тарас имел целью дать отпор врагу и побороться за освобождение своей возлюбленной, а потому приложил все усилия, чтобы воплотить эту идею в жизнь.

Зрителей ждет интересный украинский экшн с действительно умелыми сценами боев и непревзойденная актерская игра Романа Луцкого.

"Бесславные крепостные": смотрите трейлер

"Тарас. Возвращение"

Жанр – истерн

Дата выхода – 24 сентября 2020 года

Актеры: Борис Орлов, Роман Луцкий, Богдан Бенюк, Олег Волощенко, Анна Топчий, Александр Пожарский

Но если вы – любители классических рассказов о Тарасе Шевченко, тогда новая картина "Тарас. Возвращение" может стать отличным выбором для просмотра. Фильм рассказывает о 1857 году, когда литератор отбывал заключение в Новопетровское крепости в Казахстане. И хотя до конца его срока оставалось всего несколько дней, агенты царской полиции делают все для того, чтобы Тарас Шевченко не покинул крепость.

"Я писал сценарий об освобождении политзаключенного из русского плена. А фильм снимал о Человеке, его душу: прощение, о любви, о поиске правды. Снимал о Тарасе Григорьевиче, как о родственнике, друге. Фильм идет 2 часа, во время которого и наворачиваются слезы, и захватывает дух, и радуешься, и сопереживаешь, как за родного человека, который пытается избежать смерти", – рассказал режиссер Александр Денисенко в фейсбуке.

"Тарас. Возвращение": смотрите трейлер

Интересно, что и в "Бесславных крепостных", и в "Тарас. Возвращение" можно увидеть актера Романа Луцкого. Однако в первой ленте он превратился в самого Тараса Григорьевича, а вот во второй – в Мацея Мостовского.

Рекомендуем также 9 фильмов о писателях, которые смогут захватить сюжетом

"Толока"

Жанр – исторический фильм

Дата выхода – 12 марта 2020 года

Актеры: Иванна Ильенко, Богдан Бенюк, Дмитрий Рыбалевский, Василий Поварская, Дмитрий Линартович

Это экранизация одной из баллад Тараса Шевченко, в которой рассказывалось о том, как трое казаков сватались к Екатерине. Тогда девушка решила положиться на судьбу и пообещала не дать тыквы тому, кто освободит ее брата из плена. Только один парень сумел выполнить эту непростую задачу Екатерины. Однако выяснилось, что казак спасал не родственника, а любимого девушки.

Екатерине пришлось ждать избранника не одно десятилетие. По сюжету, ее история пролетает сквозь разные годы и воспроизводит множество фактов из прошлого Украины. Каждое испытание едва не полностью разрушает дом главной героини. И если бы не толока, он уже давно бы превратился в руины, однако совместными усилиями украинцев его вновь и вновь отстраивают.

Фильм "Толока" получил как положительные, так и беспощадные комментарии в сети. Однако даже хейтер ы признались, что идея ленты есть достаточно сильной, ведь что бы ни случилось, украинцы всегда объединяются в толоку, чтобы противостоять различным ситуациям.