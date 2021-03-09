Украинские фильмы о Тарасе Шевченко, которые изменят представление о его жизни и творчестве
В Украине отмечают годовщину со дня рождения Тараса Шевченко. Об этом гениальном поэте существует немало легенд, которые находят сво1 отзвук в кинематографе.
Источник:24 канал
За последние годы украинские режиссеры экранизировали много исторических фильмов, которые вызвали оживленные обсуждения среди зрителей. Особое внимание привлекли ленты о литературных фигурах. В частности, Тараса Шевченко, которого считают не только легендарным поэтом, но и основоположником новой украинской литературы.
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О Кобзаре уже были созданы десятки документальных фильмов, которые год за годом освещают его жизнь. В 207-ую годовщину со дня рождения поэта 24 канал подобрал новые художественные фильмы о выдающемся украинце и экранизацию его произведения. Здесь Тарас Шевченко появится в совершенно другом образе, который не свойственен классическим представлениям.
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"Бесславные крепостные"
Жанр – приключенческий экшн, комедия
Дата выхода – 31 декабря 2020 года
Актеры: Роман Луцкий, Сергей Стрельников, Яков Ткаченко, Ген Сето, Екатерина Слесарь, Андрей Борис, Андрей Малинович
Большинство людей представляют Тараса Шевченко обездоленным крепостным с пером в руках. Авторы фильма "Бесславные крепостные" решили несколько изменить этот стереотип. Здесь Тарас Шевченко предстает перед зрителями в образе самурая, который попадает в курьезные ситуации на пути к спасению девушки. Кадры экшна будут очень напоминать фильм Квентина Тарантино "Джанго свободен".
По сюжету, в 1844 году молодой Шевченко скучал в крепостном праве. Тогда Кобзарь встретил японского самурая, который скрывался в Украине, и начал учиться у него боевым искусствам. Задача не из простых, но упорный Тарас имел целью дать отпор врагу и побороться за освобождение своей возлюбленной, а потому приложил все усилия, чтобы воплотить эту идею в жизнь.
Зрителей ждет интересный украинский экшн с действительно умелыми сценами боев и непревзойденная актерская игра Романа Луцкого.
"Бесславные крепостные": смотрите трейлер
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"Тарас. Возвращение"
Жанр – истерн
Дата выхода – 24 сентября 2020 года
Актеры: Борис Орлов, Роман Луцкий, Богдан Бенюк, Олег Волощенко, Анна Топчий, Александр Пожарский
Но если вы – любители классических рассказов о Тарасе Шевченко, тогда новая картина "Тарас. Возвращение" может стать отличным выбором для просмотра. Фильм рассказывает о 1857 году, когда литератор отбывал заключение в Новопетровское крепости в Казахстане. И хотя до конца его срока оставалось всего несколько дней, агенты царской полиции делают все для того, чтобы Тарас Шевченко не покинул крепость.
"Тарас. Возвращение": смотрите трейлер
Интересно, что и в "Бесславных крепостных", и в "Тарас. Возвращение" можно увидеть актера Романа Луцкого. Однако в первой ленте он превратился в самого Тараса Григорьевича, а вот во второй – в Мацея Мостовского.
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"Толока"
Жанр – исторический фильм
Дата выхода – 12 марта 2020 года
Актеры: Иванна Ильенко, Богдан Бенюк, Дмитрий Рыбалевский, Василий Поварская, Дмитрий Линартович
Это экранизация одной из баллад Тараса Шевченко, в которой рассказывалось о том, как трое казаков сватались к Екатерине. Тогда девушка решила положиться на судьбу и пообещала не дать тыквы тому, кто освободит ее брата из плена. Только один парень сумел выполнить эту непростую задачу Екатерины. Однако выяснилось, что казак спасал не родственника, а любимого девушки.
Екатерине пришлось ждать избранника не одно десятилетие. По сюжету, ее история пролетает сквозь разные годы и воспроизводит множество фактов из прошлого Украины. Каждое испытание едва не полностью разрушает дом главной героини. И если бы не толока, он уже давно бы превратился в руины, однако совместными усилиями украинцев его вновь и вновь отстраивают.
Фильм "Толока" получил как положительные, так и беспощадные комментарии в сети. Однако даже хейтеры признались, что идея ленты есть достаточно сильной, ведь что бы ни случилось, украинцы всегда объединяются в толоку, чтобы противостоять различным ситуациям.
"Толока": смотрите трейлер
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