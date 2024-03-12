Мэттью Перри завещал свое имущество самым близким людям. Кстати, определенную часть денег получит бывшая девушка знаменитости Рэйчел Данн.

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Мэттью Перри составил завещание еще в 2009: кто получит состояние актера

Деньги передадут в траст Alvy Singer Living Trust, бенефициарами которого являются отец актера Джон Перри, мать Сюзанна Моррисон, сестра Кейтлин Моррисон и даже его бывшая девушка Рэйчел Данн. Все состояние актера также получат его родные.

Интересно, что актер вспомнил в своей заповеди о своих детях. Он отметил, что, если они у него будут, то после его смерти не должны были бы ничего получить. Но потомков у актера так и появилось до его гибели.

Мэттью Перри умер: что известно

Звезда "Друзей" умер 28 октября 2023 года.

Актера не стало в возрасте 54 лет.

Говорят, что Мэттью предсказал свою гибель. Накануне трагического события звезда культового сериала "Друзья" опубликовал фотографию, на которой отдыхает в джакузи, точно там же, где через несколько дней его тело было найдено без признаков жизни. Поэтому некоторые предполагали, что его смерть может быть самоубийством.