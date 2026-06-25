Сегодня в этом материале 24 Канал расскажет о некоторых известных актёрах, которым удалось найти в себе силу воли, чтобы преодолеть то, что мешало им жить полноценной жизнью.

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Зависимости популярных людей

Роберт Дауни-младший

С 1996 по 2001 годы у актера были серьезные проблемы. Сначала его нашли в состоянии алкогольного опьянения с кокаином, героином и пистолетом. В 2000 году его задержали с кокаином и метамфетамином в гостиничном номере, а в 2001 году — задержали, когда он бродил по улицам босиком под воздействием наркотиков, находясь на условно-досрочном освобождении.

В 2003 году в его жизни появилась Сьюзан Левин, которая сказала, что выйдет за Роберта замуж, если тот бросит наркотики. Мужчина занялся собой и добился успеха.

Роберт Дауни-младший / Фото из инстаграма актёра

Анджелина Джоли

Оскароносная актриса в подростковом возрасте начала употреблять наркотики и причинять себе вред. Например, на свадьбу с Джонни Ли Миллером она надела белую футболку с его именем, которое написала собственной кровью.

Последующие годы её жизни были очень бурными и скандальными: от эксцентричных поступков в браке с Билли Бобом до поцелуя со старшим братом на церемонии Оскар. Всё изменилось, когда она получила главную роль в фильме "Лара Крофт: Расхитительница гробниц". Съемки проходили в Камбодже. Именно там Джоли поняла, насколько тяжела жизнь беженцев, поэтому сегодня она является послом доброй воли ЮНИСЕФ.

Анджелина Джоли / Фото Getty Images

Линдси Лохан

В период развития своей карьеры кинозвезда поддалась влиянию алкоголя и наркотиков. Она даже находилась в реабилитационных центрах, однако затем снова срывалась и оказывалась за решеткой. Сегодня она живет в счастливом браке и воспитывает сына.

Линдси Лохан / Фото из инстаграма актрисы

Маколей Калкин

Звезда фильма "Один дома" в 2004 году попал в полицейский участок за хранение марихуаны и ксанакса. У Маколея также было несколько зависимостей, однако он смог преодолеть их, а сегодня снова вернулся в кино и наладил личную жизнь.

Маколей Калкин / Фото Getty Images

Мел Гибсон

Актер и режиссер в 2006 году был арестован за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. После этого он выбрал для себя 12-ступенчатую программу "Анонимных алкоголиков" и смог добиться успеха. Гибсон до сих пор считает, что именно это решение помогло ему измениться и уже десятки лет сохранять трезвость.

Мел Гибсон / Фото Getty Images

Дрю Берримор

Еще в раннем возрасте актриса столкнулась с зависимостью. Девушка употребляла алкоголь и наркотики в 14 лет. Уже тогда она оказалась на больничной койке в реабилитационном центре.

Дрю не только поборола зависимость и стала успешной актрисой, но и остается примером для тех, кто сейчас находится на перепутье.

Дрю Бэрримор / Фото Variety

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