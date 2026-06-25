Сьогодні у матеріалі 24 Канал розповість про деяких відомих акторів, які зуміли знайти в собі силу волі, щоб переступити через те, що заважало їм жити повноцінним життям.

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Залежності популярних людей

Роберт Дауні-молодший

З 1996 по 2001 роки в актора були серйозні проблеми. Спершу його знайшли в стані алкогольного сп'яніння з кокаїном, героїном і пістолетом. У 2000 році затримали з кокаїном і метамфетаміном у готельному номері, а у 2001 році – затримали, коли він блукав вулицями босоніж під впливом наркотиків, перебуваючи на умовно-достроковому звільненні.

У 2003 році у його житті з'явилась Сюзан Левін, яка сказала, що вийде за Роберта заміж, якщо той покине наркотики. Чоловік зайнявся собою і прийшов до успіху.

Роберт Дауні-молодший / Фото з інстаграму актора

Анджеліна Джолі

Оскароносна акторка у підлітковому віці почала вживати наркотики та завдавати собі шкоди. Наприклад, на весілля з Джонні Лі Міллером вона одягла білу футболку з його ім'ям, яке написала власною кров'ю.

Наступні її роки життя були дуже бурхливими та скандальними: від дивакуватих вчинків у шлюбі з Біллі Бобом до поцілунку зі старшим братом на церемонії Оскар. Усе змінилось, коли вона отримала головну роль у фільмі "Лара Крофт: Розкрадачка гробниць". Знімання проходили у Камбоджі. Саме там Джолі зрозуміла, яке важке життя у біженців, тому сьогодні вона у статусі амбасадорки доброї волі ЮНІСЕФ.

Анджеліна Джолі / Фото Getty images

Ліндсей Лохан

У часи розвитку своєї кар'єри зірка кіно піддалась впливу алкоголю та наркотиків. Вона навіть перебувала у реабілітаційних центрах, однак потім знову зривалась і опинялась за ґратами. Сьогодні вона у щасливому шлюбі й виховує сина.

Ліндсей Лохан / Фото з інстаграму акторки

Маколей Калкін

Зірка фільму "Сам удома" у 2004 році потрапив до відділку поліції через зберігання марихуани та ксанаксу. У Маколея ще й було декілька залежностей, однак він зміг пройти цей шлях, а сьогодні знову повернувся до кіно й влаштував особисте життя.

Маколей Калкін / Фото Getty images

Мел Гібсон

Актор і режисери у 2006 році потрапив під арешт через водіння автомобіля у стані алкогольного сп'яніння. Після цього чоловік обрав для себе 12-крокову програму анонімних алкоголіків і зміг досягти успіху. Гібсон досі вважає, що саме таке рішення допомогло йому змінитись і вже десятки років зберігати тверезість.

Мел Гібсон / Фото GettyImages

Дрю Беррімор

Ще у ранньому віці до акторки прийшла залежність. Дівчина вживала алкоголь та наркотики у 14 років. Уже тоді вона опинилась на лікарняному ліжку реабілітаційного центру.

Дрю не тільки поборола залежність і стала успішною акторкою, а й ще й залишається прикладом для тих, хто знаходиться зараз на роздоріжжі.

Дрю Беррімор / Фото Variety

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