Зеленский поговорил с Барброй Стрейзанд, родившейся в Киеве

Владимир Зеленский во время онлайн-звонка с Барброй Стрейзанд обсудил детали сотрудничества по направлению "Медицинская помощь". Знаменитая американская композитор и актриса стала послом фандрейзинговой платформы UNITED24.

Известно, что у Барбры Стрейзанд есть украинские корни и после полномасштабного вторжения выражает солидарность с украинским народом. Во время разговора Зеленский поблагодарил знаменитость за поддержку Украины.

Читайте также "Искренне благодарен": Зеленский пообщался с Бенедиктом Камбербетчем

Зеленский побеседовал с Барброй Стрейзанд

Мир может немного уставать каждый день думать об Украине, но сообщества в США и европейских странах продолжают поддерживать и помогать нам. Для нас очень важно, чтобы столь талантливые и известные в мире люди поддерживали платформу UNITED24,

– написал Зеленский.

Зеленский поговорил с Барброй Стрейзанд / Фото с телеграму Зеленского

Барбра Стрейзанд – американский композитор, автор текстов, вокалистка, продюсер и режиссер фильмов и актриса. Она считается одной из популярнейших голливудских звезд и певиц еврейского происхождения. 80-летняя оскароносная знаменитость за свою жизнь дважды стала обладательницей Оскара, премий Эмми, Грэмми и Золотого глобуса.

Семейные связи Барбры были мало исследованы, пока ее биографы докопались в архивных записях до города Бережаны Тернопольской области. Именно здесь долгие годы проживала семья Стрейзанд. В 19 лет Исаак Стрейзанд, дед будущей певицы, отважился искать счастье за ​​океаном и отправился в Нью-Йорк. На таможенном контроле рядом со Статуей свободы отметили: "Национальность – галицкая. Последнее место жительства – Бережаны. Денег нет". Позже Исаак женился на Анне Кестон, которая тоже, говорят, эмигрировала из Галиции.

Сегодня Барбра Стрейзанд выступает посольством глобальной инициативы президента Украины по поддержке Украины, запущенной во время войны россии против Украины United24 в направлении "Медицинская помощь".

Напомним, ранее Зеленский общался с приезжавшими в Украину актерами Беном Стиллером, Шоном Пенном, Лиевом Шрайбером, Анджелиной Джоли, Джессикой Честейн.