Зеленский поговорил с Барброй Стрейзанд, родившейся в Киеве
Источник:Телеграм Зеленского
Владимир Зеленский во время онлайн-звонка с Барброй Стрейзанд обсудил детали сотрудничества по направлению "Медицинская помощь". Знаменитая американская композитор и актриса стала послом фандрейзинговой платформы UNITED24.
Известно, что у Барбры Стрейзанд есть украинские корни и после полномасштабного вторжения выражает солидарность с украинским народом. Во время разговора Зеленский поблагодарил знаменитость за поддержку Украины.
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Зеленский побеседовал с Барброй Стрейзанд
Мир может немного уставать каждый день думать об Украине, но сообщества в США и европейских странах продолжают поддерживать и помогать нам. Для нас очень важно, чтобы столь талантливые и известные в мире люди поддерживали платформу UNITED24,
– написал Зеленский.
Барбра Стрейзанд – американский композитор, автор текстов, вокалистка, продюсер и режиссер фильмов и актриса. Она считается одной из популярнейших голливудских звезд и певиц еврейского происхождения. 80-летняя оскароносная знаменитость за свою жизнь дважды стала обладательницей Оскара, премий Эмми, Грэмми и Золотого глобуса.
Сегодня Барбра Стрейзанд выступает посольством глобальной инициативы президента Украины по поддержке Украины, запущенной во время войны россии против Украины United24 в направлении "Медицинская помощь".
Напомним, ранее Зеленский общался с приезжавшими в Украину актерами Беном Стиллером, Шоном Пенном, Лиевом Шрайбером, Анджелиной Джоли, Джессикой Честейн.