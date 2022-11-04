Премьера на Netflix: Зеленский появится на шоу Леттермана, недавно приезжавшего в Украину

Владимир Зеленский появится в специальном выпуске шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении". Его ведущим является комик и сценарист Дэвид Леттерман, который в конце октября приезжал в Украину.

Специальный выпуск с Зеленским Леттерман снял во время визита в Украину, 21 октября. Премьера шоу появится на Netflix в конце 2022 года.

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Зеленский появится на шоу Дэвида Леттермана на Netflix

Дэвид Леттерман недавно ездил в Киев, Украину, чтобы взять интервью у президента Владимира Зеленского для будущего эпизода "Мой следующий гость не нуждается в представлении" с Дэвидом Леттерманом. Премьера отдельного специального выпуска состоится в конце этого года, сообщил Netflix в твиттере.

Дэвид Леттерман и Владимир Зеленский / Фото Netflix

Следует отметить, что сам Леттерман публично не комментировал свой визит в Украину. Но своими впечатлениями от встречи с легендарным стендапером поделился украинский комик Антон Тимошенко. Их встреча прошла за кофе в "Подпольном стендапе" возле станции метро "Золотые ворота".

Дэвид Леттерман с Антоном Тимошенко / Фото из инстаграма комика

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Дэвид Леттерман приезжал в Украину: смотрите видео и фото

Недавно Украину посетил также французский режиссер Филипп Азуле. В Киевской области, где Россия совершала геноцид и уничтожала украинскую землю, он собрал материалы для своего будущего фильма о военных преступлениях государства-агрессорки.