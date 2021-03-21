Актриса Зендая любит перевоплощаться в разных киногероев. Но с не меньшим креативом она подходит к съемкам для глянца. Зендая и ее коллега Джон Дэвид Вашингтон стали звездами нового выпуска W Magazine, где примерили образы в стиле "Места под соснами".

Зендая уже давно выступает против расизма в Голливуде. Актриса публично демонстрирует свою позицию и на съемках убеждает: темнокожие кинозвезды выполняют свою работу не хуже других коллег.

Интересно Фильмы 2021, котор ые уже можно смотреть онлайн

В новой съемке для обложки W Magazine Зендая примерила роскошные платья, брендовые костюмы и аксессуары в стиле 1950-х. По замыслу авторов фото, стиль актрисы напоминал героиню драмы "Место под соснами". И хотя Ева Мендес не была блондинкой, Зендеи решили сделать светлые волосы. Такой съемкой американка только подчеркнула: богатая и успешная пара может выглядеть не так стереотипно, как привыкли показывать в журналах.

Парик здесь была очень важной. Весь образ – дорогие украшения, роскошное платье, туфли на шпильке – не вызывает такого же эффекта без светлых волос,

– объяснил а стилист Лоу Роуч.

Партнера для съемки подобрали не случайно. Именно Джон Дэвид Вашигтон был коллегой Зендаи в новом фильме "Малькольм и Мари". Актеры только вдвоем появились в кадре и позировала на фоне элитного дома с бассейном. По официальным данным, снимки сделали возле одного из поместий Беверли-Хиллз.

Зендая и Джон Дэвид Вашингтон в съемке / Фото W Magazine

"Малкольм и Мари": коротко о фильме

Драма "Малкольм и Мари" привлекла большое внимание мирового кинообщественности. Все потому, что режиссер Сэм Левинсон снял ленту в одном доме в Лос-Анджелесе. Кинопроизводители не нарушили правил карантина: вместе с актерами они поселились в особняке и на такой самоизоляции создали замечательную черно-белую драму.

Фильм расскажет о голливудском режиссере, который вместе со своей любимой возвращаются домой после светского мероприятия. Мужчина только представил новый фильм и ожидает отзывы критиков. На фоне этого успеха Мари начинает вечер откровений.