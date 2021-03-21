Зендая стала блондинкой в новой съемке: роскошные фото в стиле драмы "Место под соснами"
Актриса Зендая любит перевоплощаться в разных киногероев. Но с не меньшим креативом она подходит к съемкам для глянца. Зендая и ее коллега Джон Дэвид Вашингтон стали звездами нового выпуска W Magazine, где примерили образы в стиле "Места под соснами".
Источник:W Magazine
Зендая уже давно выступает против расизма в Голливуде. Актриса публично демонстрирует свою позицию и на съемках убеждает: темнокожие кинозвезды выполняют свою работу не хуже других коллег.
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В новой съемке для обложки W Magazine Зендая примерила роскошные платья, брендовые костюмы и аксессуары в стиле 1950-х. По замыслу авторов фото, стиль актрисы напоминал героиню драмы "Место под соснами". И хотя Ева Мендес не была блондинкой, Зендеи решили сделать светлые волосы. Такой съемкой американка только подчеркнула: богатая и успешная пара может выглядеть не так стереотипно, как привыкли показывать в журналах.
Парик здесь была очень важной. Весь образ – дорогие украшения, роскошное платье, туфли на шпильке – не вызывает такого же эффекта без светлых волос,
– объяснила стилист Лоу Роуч.
Партнера для съемки подобрали не случайно. Именно Джон Дэвид Вашигтон был коллегой Зендаи в новом фильме "Малькольм и Мари". Актеры только вдвоем появились в кадре и позировала на фоне элитного дома с бассейном. По официальным данным, снимки сделали возле одного из поместий Беверли-Хиллз.
Зендая и Джон Дэвид Вашингтон в съемке / Фото W Magazine
"Малкольм и Мари": коротко о фильме
Драма "Малкольм и Мари" привлекла большое внимание мирового кинообщественности. Все потому, что режиссер Сэм Левинсон снял ленту в одном доме в Лос-Анджелесе. Кинопроизводители не нарушили правил карантина: вместе с актерами они поселились в особняке и на такой самоизоляции создали замечательную черно-белую драму.
Фильм расскажет о голливудском режиссере, который вместе со своей любимой возвращаются домой после светского мероприятия. Мужчина только представил новый фильм и ожидает отзывы критиков. На фоне этого успеха Мари начинает вечер откровений.
"Малкольм и Мари": смотрите трейлер
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