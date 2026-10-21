Младше на 26 лет: как выглядит украинская возлюбленная Жан-Клода Ван Дамма

Легендарный актер уже около 17 лет состоит в отношениях с украинкой. И все бы ничего, но официально он до сих пор женат на другой женщине.

Как сообщает 24 Канал, избранницу 66-летнего актера зовут Алена Каверина. Она родом из Кривого Рога, ей 40 лет, а история их знакомства вполне могла бы стать сюжетом романтического фильма. Правда, со довольно скандальным сценарием.

Кто такая Алена Каверина

Алена родилась в Кривом Роге. По информации СМИ, судьбоносная встреча с Ван Даммом состоялась в 2009 году на дискотеке в Таиланде. И с тех пор украинка стала постоянной спутницей голливудской знаменитости.



Алена Каверина / Фото из инстаграма



Каверина сопровождала актера на светских мероприятиях и даже присутствовала на съемках фильма "Неудержимые 2", где позировала со Шварценеггером и Дольфом Лундгреном.



Алена Каверина / Фото из инстаграма



В то же время сам Ван Дамм долгое время представлял Алену просто как подругу.

Как сейчас выглядит украинская возлюбленная Ван Дамма

Сегодня Алена ведет довольно роскошный образ жизни. В ее соцсетях можно увидеть фотографии с дорогих курортов, дизайнерские наряды и многочисленные путешествия.



Алена Каверина и Жан-Клод Ван Дамм / Фото из инстаграма



В мае 2026 года украинка отпраздновала 40-летие в Гонконге. На праздновании присутствовал и Ван Дамм, который, судя по всему, не пропускает важных событий в жизни своей избранницы.

Фотографиями звездной пары Каверина делится нечасто. Только осенью 2025 года она впервые опубликовала совместное фото с актером в своем инстаграме, поздравив его с днем рождения.



Алена Каверина и Жан-Клод Ван Дамм / Фото из инстаграма



Самое интересное, что Ван Дамм официально по-прежнему женат на бывшей бодибилдерше Глэдис Португез. Они женились дважды – в 1987 и 1999 годах, а также имеют двоих общих детей.

Ранее Майкл Дуглас рассказал о своем таинственный роман с коллегой на съемках фильма. К слову, в то время актер был женат.