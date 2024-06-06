Как две капли воды: умерла известная актриса, которая похожа на покойную британскую королеву

Британская актриса Жаннетт Чарльз умерла в 96-летнем возрасте. Известность звезде принесли фильмы "Голый пистолет" и "Остин Пауэрс".

К тому же признание знаменитость получила благодаря своему сходству с покойной британской королевой Елизаветой II. Интересно, что актриса умерла даже в том же возрасте, что и монархиня.

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В 1972 году художница Джейн Торнхилл показала портрет Жаннетт на выставке Королевской академии искусств. Тогда представители Букингемского дворца поинтересовались, действительно ли на картине изображена королева Елизавета II.

По словам актрисы, с того момента ее начали приглашать на многочисленные интервью для газет, журналов и радио. В то же время сходство с монархиней начала приносить хорошую прибыль. Несмотря на то, что Чарльз работала длительное время нянькой для детей, она "всегда хотела заниматься чем-то большим".

Я играла в любительских спектаклях, посещала уроки ораторского искусства и даже прошла прослушивание на "Раду". Но гонорары были слишком высокими, к тому же моя внешность играла против меня – какая бы ни была роль, я слышала комментарии от зрителей, а иногда даже смех,

– призналась актриса.

Впоследствии женщина имела возможность сыграть королеву в музыкальных клипах и даже принять участие в шоу Saturday Night Live. Более того, Жаннетт вручила серебряный диск группы Queen.



Жаннетт Чарльз в роли британской королевы / Фото Getty Images

Впрочем, Чарльз никогда не соглашалась на роли, которые могли бы потенциально испортить репутацию королеве.

Я не думаю, что кто-то раньше зарабатывал на жизнь, будучи похожим на кого-то из знаменитостей – теперь это целая индустрия,

– отметила Жаннетт.

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