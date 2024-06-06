До того ж визнання знаменитість отримала завдяки своїй схожості з покійною британською королевою Єлизаветою ІІ. Цікаво, що акторка померла навіть у тому ж віці, що й монархиня.

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У 1972 році мисткиня Джейн Торнхілл показала портрет Жаннетт на виставці Королівської академії мистецтв. Тоді представники Букінгемського палацу поцікавилися, чи справді на картині зображена королева Єлизавета II.

За словами акторки, з того моменту її почали запрошувати на численні інтерв'ю для газет, журналів і радіо. Водночас схожість з монархинею почала приносити гарний прибуток. Попри те, що Чарльз працювала тривалий час нянькою для дітей, вона "завжди хотіла займатися чимось більшим".

Я грала в аматорських виставах, відвідувала уроки ораторського мистецтва і навіть пройшла прослуховування на "Раду". Але гонорари були надто високими, до того ж моя зовнішність грала проти мене – яка б не була роль, я чула коментарі від глядачів, а іноді навіть сміх,

– зізналася акторка.

Згодом жінка мала можливість зіграти королеву в музичних кліпах і навіть взяти участь у шоу Saturday Night Live. Ба більше, Жаннетт вручила срібний диск гурту Queen.



Жаннетт Чарльз у ролі британської королеви / Фото Getty Images

Втім, Чарльз ніколи не погоджувалася на ролі, які могли б потенційно зіпсувати репутацію королеві.

Я не думаю, що хтось раніше заробляв на життя, будучи схожим на когось із знаменитостей – тепер це ціла індустрія,

– зазначила Жаннетт.

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