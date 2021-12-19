Ждали 2 года: почему финальный сезон сериала "Убивая Еву" будет "огненным"

Британо-американский сериал "Убивая Еву" 2 года находился на паузе из-за пандемии, однако уже в следующем году выйдет с финальным, четвертым сезоном. В нем расскажут продолжение истории убийцы-социопатки Вилланель и сотрудницы полиции Евы Поластри.

В сети несколько дней назад презентовали первый тизер нового сезона, который вышел на канале BBC America. Судя по видео, создатели сериала обещают показать зрителям настоящий "огонь".

Обратите внимание Когда на кону все: самые зрелищные партии покера в фильмах

Сейчас мы не видим в видео главных героинь сериала, однако там есть личные вещи, среди которых фотографии, одежда и мягкие игрушки. На фоне звучит фраза с музыкой: "Я должен убить тебя, мне очень жаль, но мне придется". В частности создатели сериала порадовали фанатов, что премьера сезона запланирована на 27 февраля. Сериал выйдет на канале BBC America и стриминге АМС+.

Убивая Еву 4 сезон: смотреть тизер онлайн

Премьера крутого сериала уже близко? Чтобы не проводить время в скучном ожидании, можно сыграть в любимую игру на SlotoKing . Онлайн-казино имеет десятки видеослотов, несколько видов рулеток, покер, лотереи бинго и кено, которые понравятся даже новичкам.

Также издание Entertainment Weekly опубликовало несколько новых кадров из финального сезона.

Кадры из финального сезона "Убивая Еву" / Фото EW

Интересно "Почему женщины убивают" продлили на третий сезон: причины такого решения

Сюжет сериала "Убивая Еву"

История рассказывает о двух женщинах, которые со временем становятся одержимыми друг другом. Одна из них, Ева, работает в полиции и интересуется историями женщин-убийц. Ей выпадает возможность расследовать дело Вилланель, которая объявлена в международный розыск. Она восхищается сообразительностью убийцы, поэтому полностью "погружается" в ее жизнь. В то же время Вилланель следит за Евой. Они не могут двое хорошо выполнять свою работу, ведь стремятся больше узнать друг о друге.

Актеры