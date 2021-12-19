У мережі кілька днів тому презентували перший тизер нового сезону, який вийшов на каналі BBC America. Судячи з відео, творці серіалу обіцяють показати глядачам справжній "вогонь".

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Наразі ми не бачимо у відео головних героїнь серіалу, проте там є особисті речі, сере яких фотографії, одяг та м'які іграшки. На фоні звучить фраза з музикою: "Я мушу убити тебе, мені дуже шкода, але мені доведеться". Зокрема творці серіалу потішили фанатів, що прем'єра сезону запланована на 27 лютого. Серіал вийде на каналі BBC America та стримінгу АМС+.

Вбиваючи Єву 4 сезон: дивитись тизер онлайн

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Також видання Entertainment Weekly опублікувало кілька нових кадрів із фінального сезону.

Кадри з фінального сезону "Вбиваючи Єву" / Фото EW

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Сюжет серіалу "Вбиваючи Єву"

Історія розповідає про двох жінок, які з часом стають одержимими одна одною. Одна з них, Єва, працює в поліції та цікавиться історіями жінок-вбивць. Їй випадає можливість розслідувати справу Вілланель, яка оголошена у міжнародний розшук. Вона захоплюється кмітливістю вбивці, тому повністю "поринає" у її життя. Водночас Вілланель стежить за Євою. Вони не можуть двоє добре виконувати свою роботу, адже прагнуть більше дізнатись одна про одну.

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