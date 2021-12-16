Раніше творці шоу повідомляли, що другий сезон мав закрити серіал. Однак, високі рейтинги й неабияка популярність змусила продовжити картину. За інформацією Deadline, серіал потрапив до списку найкращих на Paramount+.

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Одразу після прем’єри, на Rotten Tomatoes стрічка отримала прекрасні 90 % серед глядачів. Ніяк інакше, бо у кожному кадрі – від костюмів до декорацій – так багато краси, що глядач не зможе "перемикнутися". "Чому жінки вбивають" – надзвичайно атмосферний, захопливий і напружений серіал, який показує події у 1949 році в Голлівуді.

Огляд другого сезону читайте у матеріалі на Кіно 24.

Відгуки на другий сезон

Критики:

AV Club: "На щастя, Черрі знає, як зображати жіночі ролі. Та, за цвітінням якої хочеться спостерігати весь сезон – це Толман (Альма – Кіно 24)";

Stuff.co.nz: "Толман і Фрост – чудові разом";

TV Fanatic: "Толман ідеально підходить для ролі Альми, яка зазнає пробудження, яке, як свідчить закадровий голос, змінить її не до впізнання";

Decider: "Перевершує перший сезон, зосередившись на одній історії і взаємопов'язаних персонажів, чому сприяє відмінний акторський склад".

Глядачі:

"Другий сезон "Чому жінки вбивають" набагато краще, ніж перший. Я люблю Альму, хочу, щоб вона і її дивна сім’я з’явилася у 3-му сезоні";

"Фінал сезону чудовий!";

"Акуратно, цікаво, весело. І, можливо, в цій комікс-драмі більше, ніж у багатьох документальних фільмах, вдалося з'ясувати, чому люди вбивають";

"Обожнюю це шоу. Сподіваюся на третій сезон...".

"Чому жінки вбивають" 2021: дивіться трейлер до другого сезону

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Третій сезон серіалу "Чому жінки вбивають" буде не менш захопливим, аніж перший і другий. Нові пари, нові сім’ї, нові проблеми, нові вбивства. Наступний сезон – абсолютно про нових жінок, веселих, яскравих та моторошно загадкових. Є щось одне, що їх поєдную між собою. І що тих жінок змушує вбивати – дізнаємося пізніше. Деталі сюжету поки не розголошують.