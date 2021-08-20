Минуло два роки з того часу, як світ познайомився із серіалом "Чому жінки вбивають". У першому сезоні нам розповіли історії трьох жінок з різних епох. Вони всякими способами намагалися вбити своїх чоловіків. Марк Черрі, як і своїх "Відчайдушних домогосподарок", так і героїнь цієї картини нагородив сильними рисами характеру, а ще стервозністю та красотою.

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На Rotten Tomatoes стрічка отримала прекрасні 90 % серед глядачів. Ніяк інакше, бо у кожному кадрі – від костюмів до декорацій – так багато краси, що глядач не зможе "перемикнутися". "Чому жінки вбивають" – надзвичайно атмосферний, захопливий і напружений серіал, який показує події у 1949 році в Голлівуді.

Голлівуд – це місто, яке завжди привертав жінок певного типу,

– говорить оповідач Джек Девенпорт.

Дві жінки, навколо яких відбуваються усі події серіалу

Альма Філкот – скромна домогосподарка, "сіра мишка", яку ніхто ніколи не запросить на обід і не заговорить з нею. Вона живе своїм життя і мириться зі всім. Однак, одного дня все змінюється – вона втомилась. У неї з’являється харизма, сила і непереборне бажання стати ідеальною. Вона йде до своєї мети, не зважаючи ні на що – починає брехати, вбивати і маніпулювати. Адже, вона мріє потрапити в Elysian Park Garden Club.



Альма Філкот / Фото Кіноріум

Ріта Кастильо – красива, смілива та сильна жінка, якій байдуже на всіх. Її зацікавлення – гроші, а девіз – "Краса – це сила".

Щоб не розкривати усі карти, ми скажемо лише те, що протягом серіалу ці жінки міняються до невпізнання. Вони готові на все, заради своєї мети.



Ріта Кастильо / Фото Кіноріум

Про що розповідає детективна стрічка: короткий огляд серій

Епізод 1: "Секрет за дверима"

Дата виходу: 3 червня 2021 року

Альма Філкот сподівається зайняти місце у садовому клубі, який очолює гордовита Ріта Кастильо. Проте, коли Альма розкриває жахливу таємницю Бертрама, її чоловіка, вся ця підготовка і важка праця будуть під загрозою.

Епізод 2: "Жінка у вікні"

Дата виходу: 3 червня 2021 року

Вражена Альма досліджує страхітливу колекцію "сувенірів" Бертрама, вирішивши, що це відкриття не ускладнить її плани.



Альма / Фото Кіноріум

Епізод 3: "Жінка в озері"

Дата виходу: 10 червня 2021 року

Альма і Бертрам розробляють план, щоб поховати жінку, яка через них померла в їхньому саду.

Епізод 4: "Кримінальна сцена"

Дата виходу: 17 червня 2021 року

Після того, як Альма дізналася, що Садовий клуб несподівано відвідає її оселю, вона вмовляє Бертрама допомогти їй підготуватися, не зважаючи на розслідування їхньої зниклої сусідки.

Я була б щаслива кожного дня, якби в мене були такі елегантні друзі,

– говорить Альма в серіалі.

Епізод 5: "Вони зробили мене вбивцею"

Дата виходу: 24 червня 2021 року

Бертрам відчуває спокусу повернутися до свого "хобі" – "допомогти" людям залишити цей світ.

Знаєте, це кумедно. Ми дуже добре дбаємо про наших вихованців. Коли собака або кішка готові померти, ми їм допомагаємо. Я вважаю, що ми повинні проявляти до людей таку ж доброту. У вас жахлива хвороба. Кінець обов'язково настане, жорстоко. У тебе немає сім'ї, нікому про тебе подбати. Я не міг просто сидіти склавши руки. (Він робить укол, – Кіно 24) Ви виняткова жінка. Ви повинні знати, що ваше життя мало сенс. Ви принесли радість. Вас любили і будуть пам'ятати, – Бертрам "допомагає" померти одній з літніх героїнь серіалу.

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Епізод 6: "Небезпечний грабіжник"

Дата виходу: 1 липня 2021 року

Альма бере справу у свої руки, переконавши Бертрама полегшити страждання Карло; Рита заманює Скутера в пастку, щоб шантажувати Кетрін; Почуття Верна до Ді стають ще сильнішими.

Епізод 7: "Жінка перед питанням"

Дата виходу: 8 липня 2021 року

Ріта, яка втратила чоловіка, відчуває і захват і розпач одночасно, адже її звинувачують у вбивстві, якого вона не здійснювала. Кетрін піддає сумніву її невинність у смерті Карло. Ді знайомить своїх батьків з Верном за вечерею, де ті дізнаються жахливі подробиці.



Верн, хлопець Ді / Фото Кіноріум

Епізод 8: "Вбивство, моя мила"

Дата виходу: 15 липня 2021 року

Поки Альма святкує, що її нарешті прийняли в Садовий клуб, Бертрам оплакує втрату "старої" Альми. Ізабель використовує своє відкриття у своїх інтересах, а Ді починає підозрювати своїх батьків у вбивстві місіс Йост.

Бертрам: "Ти сказала Ді, що я тобі зраджував?"

Альма: "Я сказав їй, що я засмучена через тебе. Вона припустила, що це була причина"

Бертрам: "Ти дозволила їй повірити в це?"

Альма: "Що я мала сказати? "Не хвилюйся, дорога. Твій батько ніколи не доторкнеться до іншої жінки, крім як вбити її!?"

Епізод 9: "Вбивство, моя мила"

Дата виходу: 22 липня 2021 року

Альма, яка тепер дуже задоволена своїм становищем, має намір стати президенткою клубу; Рита звільняється з в'язниці, Бертрам стає все більше охоплений почуттям провини, поки детектив Верн прагне до істини.

Епізод 10: "Леді призналася"

Дата виходу: 29 липня 2021 року

Щоб захистити свою славу, популярність і нове гламурне життя, Альма придумує відчайдушний і драматичний план після того, як розслідування Верна показує на правду і на головного вбивцю.

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Відгуки критиків на другий сезон

AV Club: "На щастя, Черрі знає, як зображати жіночі ролі. Та, за цвітінням якої хочеться спостерігати весь сезон – це Толман (Альма – Кіно 24)";

Stuff.co.nz: "Толман і Фрост – чудові разом";

TV Fanatic: "Толман ідеально підходить для ролі Альми, яка зазнає пробудження, яке, як свідчить закадровий голос, змінить її не до впізнання";

Decider: "Перевершує перший сезон, зосередившись на одній історії і взаємопов'язаних персонажів, чому сприяє відмінний акторський склад".

Відгуки глядачів на другий сезон

"Другий сезон "Чому жінки вбивають" набагато краще, ніж перший. Я люблю Альму, хочу, щоб вона і її дивна сім’я з’явилася у 3-му сезоні";

"Фінал сезону чудовий!";

"Акуратно, цікаво, весело. І, можливо, в цій комікс-драмі більше, ніж у багатьох документальних фільмах, вдалося з'ясувати, чому люди вбивають";

"Обожнюю це шоу. Сподіваюся на третій сезон...".

Другий сезон "Чому жінки вбивають" з українським дубляжем можна переглянути на "Цікавій ідеї".