Прошло два года с тех пор, как мир познакомился с сериалом "Почему женщины убивают". В первом сезоне нам рассказали истории трех женщин из разных эпох. Они всячески пытались убить своих мужей. Марк Черри, как и своих "Отчаянных домохозяек", так и героинь этой картины наградил сильными чертами характера, а еще стервозностью и красотой.

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На Rotten Tomatoes лента получила прекрасные 90% среди зрителей. Никак иначе, поскольку в каждом кадре – от костюмов до декораций – так много красоты, что зритель не сможет "переключиться". "Почему женщины убивают" – очень атмосферный, захватывающий и напряженный сериал, который показывает события в 1949 году в Голливуде.

Голливуд – это город, который всегда привлекал женщин определенного типа,

– говорит рассказчик Джек Дэвенпорт.

Две женщины, вокруг которых происходят все события сериала

Альма Филлкот – скромная домохозяйка, "серая мышка", которую никто никогда не пригласит на обед и не заговорит с ней. Она живет своей жизнью и мирится со всем. Однако, однажды все меняется – она ​​устала. У нее появляется харизма, сила и непреодолимое желание стать идеальной. Она идет к своей цели, несмотря ни на что – начинает врать, убивать и манипулировать. Ведь она мечтает попасть в Elysian Park Garden Club.



Альма Филлкот / Фото Кинориум

Рита Кастильо – красивая, смелая и сильная женщина, которой безразлично на всех. Ее интерес – деньги, а девиз – "Красота – это сила".

Чтобы не раскрывать все карты, мы скажем лишь то, что в течение сериала эти женщины меняются до неузнаваемости. Они готовы на все, ради своей цели.



Рита Кастильо / Фото Кинориум

О чем рассказывает детективная лента: краткий обзор серий

Эпизод 1: "Секрет за дверью"

Дата выхода: 3 июня 2021 года

Альма Филлкот надеется занять место в садовом клубе, который возглавляет надменная Рита Кастильо. Однако, когда Альма раскрывает ужасную тайну Бертрама, ее мужа, вся эта подготовка и тяжелый труд будут под угрозой.

Эпизод 2: "Женщина в окне"

Дата выхода: 3 июня 2021 года

Пораженная Альма исследует страшную коллекцию "сувениров" Бертрама, решив, что это открытие не осложнит ее планы.



Альма / Фото Кинориум

Эпизод 3: "Леди в озере"

Дата выхода: 10 июня 2021 года

Альма и Бертрам разрабатывают план, чтобы похоронить женщину, которая из-за них умерла в их саду.

Эпизод 4: "Место преступления"

Дата выхода: 17 июня 2021 года

После того, как Альма узнала, что Садовый клуб неожиданно посетит ее дом, она уговаривает Бертрама помочь ей подготовиться, несмотря на расследование их пропавшей соседки.

Я была бы счастлива каждый день, если бы у меня были такие элегантные друзья,

– говорит Альма в сериале.

Эпизод 5: "Они сделали из меня убийцу"

Дата выхода: 24 июня 2021 года

Бертрам чувствует искушение вернуться к своему "хобби" – "помогать" людям покинуть этот мир.

Знаете, это забавно. Мы очень хорошо заботимся о наших воспитанниках. Когда собака или кошка готовы умереть, мы им помогаем. Я считаю, что мы должны проявлять к людям такую ​​же доброту. У вас ужасная болезнь. Конец обязательно наступит, жестокий. У тебя нет семьи, некому о тебе позаботиться. Я не мог просто сидеть сложа руки. (Он делает укол, – Кино 24) Вы исключительная женщина. Вы должны знать, что ваша жизнь имела смысл. Вы принесли радость. Вас любили и будут помнить, – Бертрам "помогает" умереть одной из пожилых героинь сериала.

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Эпизод 6: "Опасный человек"

Дата выхода: 1 июля 2021 года

Альма берет дело в свои руки, убедив Бертрама облегчить страдания Карло; Рита заманивает Скутера в ловушку, чтобы шантажировать Кэтрин; чувства Верна к Ди становятся еще сильнее.

Эпизод 7: "Та самая женщина"

Дата выхода: 8 июля 2021 года

Рита, которая потеряла мужа, чувствует и восторг и отчаяние одновременно, ведь ее обвиняют в убийстве, которого она не совершала. Кэтрин подвергает сомнению ее невиновность в смерти Карло. Ди знакомит своих родителей с Верном за ужином, где те узнают ужасные подробности.



Верн, парень Ди / Фото Кинориум

Эпизод 8: "Убийство, моя милая"

Дата выхода: 15 июля 2021 года

Пока Альма празднует, что ее наконец приняли в Садовый клуб, Бертрам оплакивает потерю "старой" Альмы. Изабель использует свое открытие в своих интересах, а Ди начинает подозревать своих родителей в убийстве миссис Йост.

Бертрам: "Ты сказала Ди, что я тебе изменял?"

Альма: "Я сказал ей, что я расстроена из-за тебя. Она предположила, что это была причина"

Бертрам: "Ты позволила ей поверить в это?"

Альма: "Что я должна сказать? "Не волнуйся, дорогая. Твой отец никогда не прикоснется к другой женщине, кроме как убьет ее!?"

Эпизод 9: "В самый неподходящий момент"

Дата выхода: 22 июля 2021 года

Альма, которая теперь очень довольна своим положением, намерена стать президентом клуба; Рита освобождается из тюрьмы, Бертрам все больше охвачен чувством вины, пока детектив Верн стремится к истине.

Эпизод 10: "Леди сознается​"

Дата выхода: 29 июля 2021 года

Чтобы защитить свою славу, популярность и новую гламурную жизнь, Альма придумывает отчаянный и драматический план после того, как расследование Верна указывает на правду и на главного убийцу.

"Почему женщины убивают" 2021: смотрите трейлер в украинской озвучке от "Цікавої ідеї"

Отзывы критиков на второй сезон

AV Club: "К счастью, Черри знает, как изображать женские роли. Но, за цветением кого хочется наблюдать весь сезон – так это Толман (Альма – Кино 24)";

Stuff.co.nz: "Толман и Фрост – замечательные вместе";

TV Fanatic: "Толман идеально подходит для роли Альмы, которая испытывает пробуждение, которое, как показывает закадровый голос, изменит ее не до неузнаваемости";

Decider: "Превосходит первый сезон, сосредоточившись на одной истории и взаимосвязанных персонажах, чему способствует отличный актерский состав".

Отзывы зрителей на второй сезон

"Второй сезон" Почему женщины убивают "намного лучше, чем первый. Я люблю Альму, хочу, чтобы она и ее странная семья появилась в 3-м сезоне";

"Финал сезона замечательный!";

"Аккуратно, интересно, весело. И, возможно, в этой комикс-драме больше, чем во многих документальных фильмах, удалось выяснить, почему люди убивают";

"Обожаю это шоу. Надеюсь на третий сезон...".

Второй сезон "Почему женщины убивают" с украинским дубляжом можно посмотреть на "Цікавій ідеї".