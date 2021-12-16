Ранее создатели шоу сообщали, что второй сезон должен был закрыть сериал. Однако высокие рейтинги и незаурядная популярность заставили продолжить картину. По информации Deadline, сериал попал в список лучших на Paramount+.

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Сразу после премьеры на Rotten Tomatoes лента получила прекрасные 90% среди зрителей. Никак иначе, потому что в каждом кадре – от костюмов до декораций – так много красоты, что зритель не сможет "переключиться". "Почему женщины убивают" – чрезвычайно атмосферный, увлекательный и напряженный сериал, показывающий события 1949 года в Голливуде.

Обзор второго сезона читайте в материале Кино 24.

Отзывы на второй сезон

Критики:

AV Club: "К счастью, Черри знает, как изображать женские роли. Та, за цветением которой хочется наблюдать весь сезон – это Толман (Альма – Кино 24)";

Stuff.co.nz: "Толман и Фрост – замечательные вместе";

TV Fanatic: "Толман идеально подходит для роли Альмы, которая испытывает пробуждение, которое, как свидетельствует закадровый голос, изменит ее до неузнаваемости";

Decider: "Превосходит первый сезон, сосредоточившись на одной истории и взаимосвязанных персонажах, чему способствует отличный актерский состав".

Зрители:

"Второй сезон "Почему женщины убивают" гораздо лучше, чем первый. Я люблю Альму, хочу, чтобы она и ее странная семья появились в 3-м сезоне";

"Финал сезона отличный!";

"Аккуратно, интересно, весело. И, возможно, в этой комикс-драме больше, чем во многих документальных фильмах, удалось выяснить, почему люди убивают";

"Обожаю это шоу. Надеюсь на третий сезон...".

"Почему женщины убивают" 2021: смотрите трейлер ко второму сезону

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Третий сезон сериала "Почему женщины убивают" будет не менее увлекательным, чем первый и второй. Новые пары, новые семьи, новые проблемы, новые убийства. Следующий сезон – абсолютно о новых женщинах, веселых, ярких и жутко загадочных. Есть что-то одно, что их объединяет между собой. И что тех женщин заставляет убивать – узнаем позже. Детали сюжета пока не разглашают.