Продюсер и кинооператор фильма "Железные бабочки" Андрей Котляр рассказал 24 Каналу, что работать над фильмом он и режиссер Роман Любый начали еще в 2019 году. Но заканчивали они картину уже после полномасштабного вторжения России в Украину.
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"Документальный хит года"
Идея снять фильм о трагедии с рейсом MH17 возникла у режиссера Любого и он предложил Котляру приобщиться к ее реализации.
Мы думали, что сможем получить доступ к материалам уголовного производства по расследованию этого преступления. Однако не удалось его получить, ведь это – международный процесс и суд проходил в Нидерландах,
– объяснил продюсер.
Тогда кинематографисты начали работать с другой формой – добавился физический театр, анимация, их собственные документальные съемки.
"Многие из международных медиа определяют "Железные бабочки" как документальный хит 2023 года", – подчеркнул он.
Важный элемент культурной дипломатии
Продюсер рассказал, что на фестивале "Санденс" один из зрителей признался, что не прочел аннотацию, и был уверен, что идет на фильм, посвященный известному в 1960 рок-бэнду Iron Butterfly. Но после просмотра заверил, что никогда не чувствовал себя так близко к российско-украинской войне. Несмотря на то, что об Украине много говорят в информационном пространстве в США.
"Именно поэтому фильм "Железные бабочки" является важным элементом культурной дипломатии Украины. И нам было важно показать фильм в Гааге – напротив здания Международного уголовного суда. Мы надеемся, что все причастные к этой катастрофе будут наказаны. И что дело MH17 и юридический процесс станут для мира еще одним доказательством того, что россиян можно и необходимо судить по международному законодательству", – отметил Андрей Котляр.
Фото из фильма "Железные бабочки" / Фото прессслужбы
Трагедия с боингом MH17: что известно
- 17 июля пассажирский самолет боинг 7777, летевший из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит вблизи Тореза в Донецкой области. Ни один из 283 пассажиров и 15 членов экипажа не выжил.
- Расследование длилось 8 расследований, и только 17 ноября 2021 года суд в Гааге вынес решение, что боинг был сбит из ЗРК "Бук" с оккупированной российскими военными территории.
- Российских граждан Игоря Гиркина и Сергея Дубинского, а также гражданина Украины и коллаборанта Леонида Харченко суд признал виновными и приговорил к пожизненному заключению. Кроме того, они должны выплатить компенсации семьям погибших.
- Террорист Гиркин, хоть и по другому обвинению, уже находится за решеткой. Напомним, что его задержали в Москве 21 июля по статье "за экстремизм" и арестовали на 2 месяца.