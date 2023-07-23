Продюсер и кинооператор фильма "Железные бабочки" Андрей Котляр рассказал 24 Каналу, что работать над фильмом он и режиссер Роман Любый начали еще в 2019 году. Но заканчивали они картину уже после полномасштабного вторжения России в Украину.

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"Документальный хит года"

Идея снять фильм о трагедии с рейсом MH17 возникла у режиссера Любого и он предложил Котляру приобщиться к ее реализации.

Мы думали, что сможем получить доступ к материалам уголовного производства по расследованию этого преступления. Однако не удалось его получить, ведь это – международный процесс и суд проходил в Нидерландах,

– объяснил продюсер.

Тогда кинематографисты начали работать с другой формой – добавился физический театр, анимация, их собственные документальные съемки.

"Многие из международных медиа определяют "Железные бабочки" как документальный хит 2023 года", – подчеркнул он.

Обратите внимание! Международная премьера фильма прошла на кинофестивале "Санденс" в США. Европейская – на престижном кинофестивале Берлинале в столице Германии. На премьере на Берлинале присутствовало 1200 зрителей и показы фильма сопровождались солдаутами. Также показ фильма также прошел в Нидерландах – именно в Гааге, на фестивале Movies That Matter о правах человека. А в Украине премьера "Железных бабочек" состоялась на фестивале Docudays UA.

Важный элемент культурной дипломатии

Продюсер рассказал, что на фестивале "Санденс" один из зрителей признался, что не прочел аннотацию, и был уверен, что идет на фильм, посвященный известному в 1960 рок-бэнду Iron Butterfly. Но после просмотра заверил, что никогда не чувствовал себя так близко к российско-украинской войне. Несмотря на то, что об Украине много говорят в информационном пространстве в США.

"Именно поэтому фильм "Железные бабочки" является важным элементом культурной дипломатии Украины. И нам было важно показать фильм в Гааге – напротив здания Международного уголовного суда. Мы надеемся, что все причастные к этой катастрофе будут наказаны. И что дело MH17 и юридический процесс станут для мира еще одним доказательством того, что россиян можно и необходимо судить по международному законодательству", – отметил Андрей Котляр.

Фото из фильма "Железные бабочки" / Фото прессслужбы

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