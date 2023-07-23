Продюсер та кінооператор стрічки "Залізні метелики" Андрій Котляр розповів 24 Каналу, що працювати над фільмом він та режисер стрічки Роман Любий почали ще у 2019 році. Проте закінчували вони картину вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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"Документальний хіт року"

Ідея зняти фільм про рейс MH17 виникла у режисера Любого і він запропонував Котляру долучитися до її реалізації.

Ми думали, що зможемо мати доступ до матеріалів кримінального провадження з розслідування цього злочину. Проте ми не отримали б унікального доступу до цього кейсу. Це – міжнародний процес і суд відбувався в Нідерландах,

– пояснив продюсер.

Тоді кінематографісти почали працювати з іншою формою – додався фізичний театр, анімація, наші власні документальні зйомки.

"Багато з міжнародних медіа визначають "Залізні метелики" як документальний хіт 2023 року, – підкреслив він".

Зверніть увагу! Міжнародна прем'єра фільму відбулась на кінофестивалі "Санденс" в США. Європейська – на престижному кінофестивалі Берлінале в столиці Німеччини. На прем'єрі на Берлінале були присутні 1200 глядачів і покази фільму супроводжувались солдаутами. Також показ фільму також відбувся в Нідерландах – саме в Гаазі, на фестивалі Movies That Matter про права людини. А в Україні прем'єра "Залізних метеликів" пройшла на фестивалі Docudays UA.

Важливий елемент культурної дипломатії

Продюсер розповів, що на фестивалі "Санденс" один з глядачів зізнався, що не прочитав анотацію і йшов на фільм, присвячений відомому в 1960-ті рок-бенду Iron Butterfly. Але після перегляду запевнив, що ніколи не відчував себе так близько до російсько-української війни. Попри те, що про Україну багато говорять інформаційному просторі в США, – зазначив Котляр.

"Саме тому фільм "Залізні метелики" є важливим елементом культурної дипломатії України. І нам було важливо показати фільм в Гаазі – навпроти будівлі Міжнародного кримінального суду. Ми сподіваємося, що всі причетні до цієї катастрофи будуть покарні. І що справа MH17 і юридичний процес стануть для світу ще одним доказом того, що росіян можна та потрібно судити за міжнародним законодавством", – наголосив Андрій Котляр.

Кадри з фільму "Залізні метелики" / Фото пресслужби

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