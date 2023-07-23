Продюсер та кінооператор стрічки "Залізні метелики" Андрій Котляр розповів 24 Каналу, що працювати над фільмом він та режисер стрічки Роман Любий почали ще у 2019 році. Проте закінчували вони картину вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
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"Документальний хіт року"
Ідея зняти фільм про рейс MH17 виникла у режисера Любого і він запропонував Котляру долучитися до її реалізації.
Ми думали, що зможемо мати доступ до матеріалів кримінального провадження з розслідування цього злочину. Проте ми не отримали б унікального доступу до цього кейсу. Це – міжнародний процес і суд відбувався в Нідерландах,
– пояснив продюсер.
Тоді кінематографісти почали працювати з іншою формою – додався фізичний театр, анімація, наші власні документальні зйомки.
"Багато з міжнародних медіа визначають "Залізні метелики" як документальний хіт 2023 року, – підкреслив він".
Важливий елемент культурної дипломатії
Продюсер розповів, що на фестивалі "Санденс" один з глядачів зізнався, що не прочитав анотацію і йшов на фільм, присвячений відомому в 1960-ті рок-бенду Iron Butterfly. Але після перегляду запевнив, що ніколи не відчував себе так близько до російсько-української війни. Попри те, що про Україну багато говорять інформаційному просторі в США, – зазначив Котляр.
"Саме тому фільм "Залізні метелики" є важливим елементом культурної дипломатії України. І нам було важливо показати фільм в Гаазі – навпроти будівлі Міжнародного кримінального суду. Ми сподіваємося, що всі причетні до цієї катастрофи будуть покарні. І що справа MH17 і юридичний процес стануть для світу ще одним доказом того, що росіян можна та потрібно судити за міжнародним законодавством", – наголосив Андрій Котляр.
Кадри з фільму "Залізні метелики" / Фото пресслужби
Трагедія з боїнгом MH17: що відомо
- 17 липня пасажирський літак боїнг 7777, який летів з Амстердама (Нідерланди) до Куала-Лумпура (Малайзія), було збито поблизу Торезу на Донеччини. Жоден з 283 пасажирів та 15 членів екіпажа не вижив.
- Розслідування тривало 8 розслідування, і лише 17 листопада 2021 року суд в Гаазі ухвалив, що боїнг було збито з ЗРК "Бук" з окупованої російськими військовими території.
- Російських громадян Ігоря Гіркіна та Сергія Дубінського, а також громадянина України та колаборанта Леоніда Харченка суд визнав винними та засудив до довічного ув'язнення. Крім того, вони мають виплатити компенсації родинам загиблих.
- Терорист Гіркін, хоч і за іншим звинувачення, вже перебуває за ґратами. Нагадаємо, що його затримали в Москві 21 липня за статтею "за екстремізм" та заарештували на 2 місяці.