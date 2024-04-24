Кино 24 собрал самых популярных и сильных героинь в популярных лентах. Они оставили большой след в зрителях и стали воплощением решимости, мудрости и смелости.

К слову Увлекательные фильмы, которые доказывают, что в жизни нет ничего невозможного

10 героинь, от которых фанатели в 2000-х

Ким Кэтролл воплотила роскошную Саманту Джонс в сериале "Секс в большом городе". Она стала примером для многих женщин того времени и не только. Ее образы стали вдохновением, а цитаты превратились в жизненные лозунги. Всегда уверенная в себе Саманта была откровенной и знала, чего хочет.



Саманта Джонс / Фото Vogue

Яркая и харизматичная Рэйчел Грин из "Друзей" стала иконой моды. Чуть ли не каждая мечтала о подобной прическе и стиле в нулевых.



Рэйчел Грин / Фото "Друзья"

Супергероиня Лилу, которую воплотила Мила Йовович, имеет бешеную смелость и одновременно тонкую и чувственную натуру. А ее сверхчеловеческие возможности были еще одним объектом для фанатизма.



Лилу / Фото с пинтереста

Несмотря на то, что Лару Крофт в разное время воплотили большое количество актрис, первой женщиной, которая заменила персонажа игры в кино, была Анджелина Джоли. Это независимая и упорная героиня, которая не выдает своего страха, уверенная в себе и имеет невероятную внешность.



Лара Крофт / Фото с пинтереста

Героиня Селин во франшизе "Другой мир", которую сыграла Кейт Бекинсейл, является воплощением фразы girl power.



Селин / Фото Screenrant

Молодая девушка Никита из одноименного боевика – это роковая женщина с хладнокровными чертами характера и очаровательной внешностью одновременно.



Никита / Фото с пинтереста

Стильная Габриэль из "Отчаянных домохозяек" предстала перед большим количеством испытаний, но проходила их с достоинством.



Габриэль / Фото с пинтереста

Натали, Дилан и Алекс – три героини из фильма "Ангелы Чарли", которые демонстрируют харизму, сообразительность и различные навыки. В то время изображать героинь-женщин самодостаточными, независимыми и дерзкими было настоящим новаторством.



Натали, Дилан и Алекс / Фото с пинтереста

Эти героини считаются одними из самых сильных женских персонажей в лентах нулевых. Частично и благодаря им и актрисам все больше женщин получают главные роли и получают объективные оценки в мировой киноиндустрии.