Недавно стало известно, что третий сезон сериала "Женский доктор. Новая жизнь" выйдет. Ранее Андрей Исаенко, который играет главную роль в ленте, признавался, что в процессе производства были некоторые трудности.

Однако продолжение таки выйдет осенью 2025 года. В материале Кино 24 рассказываем, где сейчас актеры сериала и чем они занимаются.

Смотрите также Их не узнать: как сейчас выглядят актеры сериала "Баффи – победительницы вампиров"

Где сейчас актеры сериала "Женский доктор", который обожают украинцы?

Андрей Исаенко

Украинский актер Андрей Исаенко сыграет и в 3 сезоне сериала "Женский доктор. Новая жизнь". Актер театра Драмы и Комедии на левом берегу Днепра в Киеве сейчас имеет бешеный график. Он активно играет на сцене театра и снимается в новых украинских сериалах. Все это Исаенко успевает совмещать со счастливой семейной жизнью. Актер часто делится роликами со своей дочкой в инстаграме.

Напомним, что уже осенью сможем снова увидеть Андрея в роли Михаила Гончара в сериале "Женский доктор. Новая жизнь" 3.

Тарас Цимбалюк

В своем плотном графике Тарас Цимбалюк нашел время для участия в шоу "Холостяк". Сейчас он находится на съемках финальных эпизодов. Пожалуй, это первый проект Тараса, где все будет действительно по-настоящему.

Вместе с тем, Цимбалюк продолжает играть на театральных сценах. Хотя "Холостяк" сейчас занимает очень много времени актера, однако надеемся, что там он таки найдет свою избранницу, как это произошло во 2 сезоне сериала "Женский доктор. Новая жизнь" с его персонажем Андреем.

Слава Красовская

Во 2 сезоне "Женского доктора" Слава Красовская воплотила роль экранной возлюбленной Тараса Цымбалюка. А в реальной жизни актриса не делится подробностями своей личной жизни. Однако активно рассказывает о своей профессии и внутреннем состоянии в соцсетях. Слава продолжает строить карьеру в театре и кино. Кроме этого, Красовская является преподавательницей актерского мастерства для юных талантов.

Алексей Нагрудный

Еще один актер из сериала "Женский доктор. Новая жизнь" – это Алексей Нагрудный. Мы также увидим его в третьем сезоне. Вне съемочной площадки сериала актер воспитывает своих сыновей, а также снимается в других кинопроектах.

В частности, недавно состоялась премьера довольно скандальной ленты "Раша гудбай", в которой Алексей Нагрудный также сыграл роль. Однако, пока вокруг фильма бушевало немало критики, Алексей Нагрудный становился на его защиту и говорил, что прежде чем делать выводы, нужно пересмотреть киноработу до конца.

Смотрите также фильм, который наделал шума: где посмотреть фильм "Раша гудбай" онлайн – по ссылке.

Поклонники уже с нетерпением ожидают продолжения сериала "Женский доктор. Новая жизнь", чтобы посмотреть, какие новые вызовы и интересные сцены раскроют любимых персонажей по-новому.