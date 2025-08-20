Нещодавно стало відомо, що третій сезон серіалу "Жіночий лікар. Нове життя" вийде. Раніше Андрій Ісаєнко, який грає головну роль у стрічці, зізнавався, що в процесі виробництва були деякі труднощі.

Однак продовження таки вийде восени 2025 року. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо, де зараз актори серіалу та чим вони займаються.

Дивіться також Їх не впізнати: як зараз виглядають актори серіалу "Баффі – переможниці вампірів"

Де зараз актори серіалу "Жіночий лікар", який обожнюють українці?

Андрій Ісаєнко

Український актор Андрій Ісаєнко зіграє й у 3 сезоні серіалу "Жіночий лікар. Нове життя". Актор театру Драми та Комедії на лівому березі Дніпра у Києві наразі має шалений графік. Він активно грає на сцені театру та знімається у нових українських серіалах. Усе це Ісаєнко встигає поєднувати із щасливим сімейним життям. Актор часто ділиться роликами зі своєю донечкою в інстаграмі.

Нагадаємо, що вже восени зможемо знову побачити Андрія у ролі Михайла Гончара у серіалі "Жіночий лікар. Нове життя" 3.

Тарас Цимбалюк

У своєму щільному графіку Тарас Цимбалюк знайшов час для участі у шоу "Холостяк". Наразі він знаходиться на зйомках фінальних епізодів. Мабуть, це перший проєкт Тараса, де все буде дійсно по-справжньому.

Разом із тим, Цимбалюк продовжує грати на театральних сценах. Хоча "Холостяк" зараз займає дуже багато часу актора, однак сподіваємось, що там він таки знайде свою обраницю, як це сталось у 2 сезоні серіалу "Жіночий лікар. Нове життя" із його персонажем Андрієм.

Слава Красовська

У 2 сезоні "Жіночого лікаря" Слава Красовська втілила роль екранної коханої Тараса Цимбалюка. А у реальному житті акторка не ділиться подробицями свого особистого життя. Однак активно розповідає про свою професію та внутрішній стан у соцмережах. Слава продовжує будувати кар'єру у театрі та кіно. Окрім цього, Красовська є викладачкою акторської майстерності для юних талантів.

Олексій Нагрудний

Ще один актор з серіалу "Жіночий лікар. Нове життя" – це Олексій Нагрудний. Ми також побачимо його у третьому сезоні. Поза знімальним майданчиком серіалу актор виховує своїх синів, а також знімається в інших кінопроєктах.

Зокрема, нещодавно відбулася прем'єра доволі скандальної стрічки "Раша гудбай", у якій Олексій Нагрудний також зіграв роль. Однак, поки навколо фільму вирувало чимало критики, Олексій Нагрудний ставав на його захист і казав, що перш аніж робити висновки, потрібно переглянути кінороботу до кінця.

Дивіться також фільм, який наробив галасу: де подивитись стрічку "Раша гудбай" онлайн – за посиланням.

Прихильники вже з нетерпінням очікують продовження серіалу "Жіночий лікар. Нове життя", аби подивитися, які нові виклики та цікаві сцени розкриють улюблених персонажів по-новому.