Недавно объявили о выходе третьего сезона сериала "Женский доктор. Новая жизнь". Премьера запланирована на осень 2025 года, однако конкретную дату до сих пор не раскрывали.

На днях стало известно, когда точно выйдет первый эпизод нового сезона. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Андрея Исаенко.

Рекомендуем Скандальный Вуди Аллен впервые отреагировал на критику из-за своего участия в московском фестивале

Когда выйдет 3 сезон сериала "Женский доктор"?

Главный актер сериала "Женский доктор. Новая жизнь" Андрей Исаенко вместе с Тарасом Цимбалюком в совместной публикации сообщил, что долгожданный третий сезон стартует 15 сентября 2025 года. В комментариях уже появились восторженные отзывы поклонников. Вот несколько из них:

"С нетерпением ждем 15 сентября."

"Класс, наконец легендарный сериал возвращается!"

"Мой любимый сериал и любимые актеры!"

"Ну наконец-то!"

Кстати, ранее мы также писали, где сейчас и как выглядит вне камер Андрей Исаенко, который сыграл Михаила в "Женском докторе". Читайте материал – по ссылке.

Новые эпизоды будут выходить еженедельно с понедельника по четверг. Кроме Андрея Исаенко и Тараса Цимбалюка в сериале также сыграют такие украинские актеры: Надежда Левченко, Слава Красовская, Алексей Нагрудный, Ольга Кияшко, Алексей Зорин, Александра Люта, Кирилл Прокопчук, Ярослав Шахторин.