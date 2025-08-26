Нещодавно оголосили про вихід третього сезону серіалу "Жіночий лікар. Нове життя". Прем’єра запланована на осінь 2025 року, проте конкретну дату до тепер не розкривали.

Днями стало відомо, коли точно вийде перший епізод нового сезону. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Андрія Ісаєнка.

Коли вийде 3 сезон серіалу "Жіночий лікар"?

Головний актор серіалу "Жіночий лікар. Нове життя" Андрій Ісаєнко разом із Тарасом Цимбалюком у спільній публікації повідомив, що довгоочікуваний третій сезон стартує 15 вересня 2025 року. У коментарях уже з'явилися захоплені відгуки прихильників. Ось кілька з них:

"З нетерпінням чекаємо 15 вересня."

"Клас, нарешті легендарний серіал повертається!"

"Мій улюблений серіал та улюблені актори!"

"Ну нарешті!"

До речі, раніше ми також писали, де зараз і як виглядає поза камерами Андрій Ісаєнко, який зіграв Михайла в "Жіночому лікарі". Читайте матеріал – за посиланням.

Нові епізоди виходитимуть щотижня з понеділка по четвер. Окрім Андрія Ісаєнка та Тараса Цимбалюка у серіалі також зіграють такі українські актори: Надія Левченко, Слава Красовська, Олексій Нагрудний, Ольга Кіяшко, Олекса Зорін, Олександра Люта, Кирило Прокопчук, Ярослав Шахторін.