Украинцы с нетерпением ожидают выхода новых эпизодов украинского сериала "Женский доктор. Новая жизнь". Ранее в сети распространялась информация о том, что 3 сезона может не быть.

Однако впоследствии кинотворцы таки заверили поклонников, что третьему сезону – быть. Сейчас в соцсетях опубликовали анонс новых серий. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на 1+1.

Когда премьера 3 сезона сериала "Женский доктор. Новая жизнь"?

В сети появился анонс новых эпизодов сериала "Женский доктор. Новая жизнь". По словам кинотворцов, премьера долгожданного 3 сезона состоится осенью 2025 года.

Очевидно, эта осень должна быть богатой на сериальные премьеры. Известно также, что в этот период выйдет 2 сезон "Кофе с кардамоном".

3 сезон "Женского доктора" обещает погрузить зрителей в продолжение любимой истории. В центре сюжета профессиональная и личная жизнь Михаила Гончара и его коллег по работе. Теперь их призвание нужно не только женщинам в родильном отделении столичной больницы, но и в военном госпитале.

Наши любимые герои предстанут перед выбором, потерями, победами, трудностями и любовью.

В ролях 3 сезона: Андрей Исаенко, Тарас Цимбалюк, Надежда Левченко, Слава Красовская, Алексей Нагрудный, Ольга Кияшко, Олекса Зорин, Александра Люта, Кирилл Прокопчук, Ярослав Шахторин.

Напомним, что в этих эпизодах зрители больше не увидят украинскую актрису Анастасию Цимбалару, которая сыграла роль Елены в предыдущих сезонах. Зато кинотворцы интригуют тем, что в сериале появятся новые лица.

Дождитесь долгожданной премьеры и окунитесь в любимую медицинскую историю уже этой осенью.