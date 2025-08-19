Українці з нетерпінням очікують виходу нових епізодів українського серіалу "Жіночий лікар. Нове життя". Раніше у мережі ширилась інформація про те, що 3 сезону може не бути.

Однак згодом кінотворці таки запевнили прихильників, що третьому сезону – бути. Наразі у соцмережах опублікували анонс нових серій. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на 1+1.

Коли прем'єра 3 сезону серіалу "Жіночий лікар. Нове життя"?

У мережі з'явився анонс нових епізодів серіалу "Жіночий лікар. Нове життя". За словами кінотворців, прем'єра довгоочікуваного 3 сезону відбудеться восени 2025 року.

Очевидно, ця осінь має бути багатою на серіальні прем'єри. Відомо також, що у цей період вийде 2 сезон "Кави з кардамоном".

3 сезон "Жіночого лікаря" обіцяє занурити глядачів у продовження улюбленої історії. У центрі сюжету професійне та особисте життя Михайла Гончара та його колег по роботі. Тепер їхнє покликання потрібне не лише жінкам у пологовому відділенні столичної лікарні, а й у військовому госпіталі.

Наші улюблені герої постануть перед вибором, втратами, перемогами, труднощами та коханням.

У ролях 3 сезону: Андрій Ісаєнко, Тарас Цимбалюк, Надія Левченко, Слава Красовська, Олексій Нагрудний, Ольга Кіяшко, Олекса Зорін, Олександра Люта, Кирило Прокопчук, Ярослав Шахторін.

Нагадаємо, що у цих епізодах глядачі більше не побачать українську акторку Анастасію Цимбалару, яка зіграла роль Олени у попередніх сезонах. Натомість кінотворці інтригують тим, що у серіалі з'являться нові обличчя.

Дочекайтесь довгоочікуваної прем'єри та пориньте в улюблену медичну історію уже цієї осені.