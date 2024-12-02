Самый популярный медицинский сериал возвращается: стартовали съемки 3 сезона "Женского доктора"

Украинская медицинская драма "Женский доктор. Новая жизнь" возвращается на телеэкраны. Стало известно, что началось производство третьего сезона сериала.

Съемки третьего сезона сериала "Женский доктор. Новая жизнь" официально начались при участии "1+1 Украина" и FILM.UA Group, пишет 24 Канал со ссылкой на "1+1".

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О чем будет рассказывать 3 сезон сериала

В центре сюжета снова будет Михаил Гончар и его коллеги, которые продолжат борьбу за жизнь пациентов. События будут разворачиваться в столичном Научно-исследовательском центре акушерства и репродуктологии и в военном госпитале.

Михаил Гончар окажется на распутье перед прошлым и будущим. Новые обстоятельства заставят врача задуматься о своей жизни и ценностях.

Тем временем Андрей Балюк и Лилия Ластивка будут готовиться к отцовству. Но пару будут ждать очередные испытания и трудности в отношениях.



"Женский доктор. Новая жизнь" / Кадр из сериала

Какие актеры сыграют в третьем сезоне

В продолжении одного из самых популярных украинских медицинских сериалов сыграют известные актеры: Андрей Исаенко, Тарас Цимбалюк, Надежда Левченко, Слава Красовская, Алексей Нагрудный, Ольга Кияшко, Алексей Зорин, Александра Пышка, Кирилл Прокопчук, Ярослав Шахторин.

Также в третьем сезоне состоится возвращение одного из персонажей первого сезона и среди актерского состава появятся новые лица,

– заинтриговали создатели сериала.



"Женский доктор. Новая жизнь" / Кадр из сериала

Съемки третьего сезона проходят в павильоне, который специально построили для сериала. Съемочная площадка – это словно настоящая больница с современным медицинским оборудованием.

"Женский доктор. Новая жизнь" – новый украинский сериал о медиках и перезагрузка истории, ставшей любимой для многих зрителей. События разворачиваются через некоторое время после начала полномасштабного вторжения. 9 октября 2023 года вышел первый сезон сериала, второй сезон вышел на экраны 2 сентября 2024 года.