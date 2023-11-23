Зрителям она полюбилась как заведующая гинекологическим отделением – Елена Петровна Руденко. Актриса не скрывала, что очень рада вернуться на съемочную площадку, ведь во время войны очень не хватало этого. 24 Канал расскажет о еще нескольких сериалах из Цимбалару, которые достойны вашего внимания не меньше, чем "Женский врач. Новая жизнь".
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"Девушки"
Количество серий: 4
Это история жизни трех лучших подруг, каждая из которых стремится обрести настоящую любовь. Для этого они регистрируются в приложении знакомств. Впереди у подруг много забавных свиданий и горе-кавалеров, но удастся ли стать счастливыми?
"Девушки": смотрите онлайн трейлер сериала
"Найду пару любимому"
Количество серий: 4
Талантливая кондитерка Надя пережила измену любимого и потеряла надежду на собственное счастье. В то же время она имеет репутацию лучшей свахи, с первого взгляда видит идеальные пары. Сможет ли девушка обрести счастье не только для друзей, но и для себя?
"Найду пару любимому": смотрите онлайн трейлер сериала
"Разница в возрасте"
Количество серий: 24
Маргарита и Екатерина – сестры, каждая из которых ради достижения собственной цели соглашается на авантюру – "поменяться возрастом". Екатерина делает это для того, чтобы вернуть мужа, а Маргарита мечтает получить работу хозяйки дома известного модельера. Поскольку сестры обладают очень похожей внешностью, то решают обменяться паспортами. Выйдет ли все так, как они запланировали?
"Разница в возрасте": смотрите онлайн трейлер сериала
"Морская полиция. Черноморск"
Количество серий: 20
Этот комедийный сериал побил все рекорды по украинскому телевидению. Сюжет разворачивается вокруг трех сотрудников морской полиции, патрулирующих прибрежные районы города Черноморск.
"Морская полиция. Черноморск": смотрите онлайн трейлер сериала