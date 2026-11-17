Жерар Депардье, который на протяжении многих лет оказывался в центре громких скандалов, решил больше не спорить с судом. После длительной борьбы 77-летний французский актер отказался обжаловать приговор по делу о сексуальных домогательствах и публично принес извинения.

Как сообщает Variety, 16 ноября Депардье отозвал апелляцию на решение суда, признавшего его виновным в сексуальном насилии в отношении двух женщин во время съемок фильма "Зеленые ставни" в 2021 году. Таким образом, приговор в виде 18 месяцев лишения свободы условно вступил в законную силу.

Что заявил Жерар Депардье

Актер обнародовал заявление под названием "Я слышу", в котором признал ответственность за судебный приговор и извинился перед пострадавшими.

Правосудие высказалось. Меня признали виновным. Я принимаю это и беру на себя ответственность за этот приговор, – заявил Депардье.

Он также признался, что годами прикрывался провокациями и вульгарным поведением на съемочных площадках, не осознавая последствий собственных слов и поступков.

Жерар Депардье / Фото Associated Press



По словам актера, он никогда не имел намерения причинить женщинам боль, однако теперь понимает, что отсутствие такого намерения не отменяет нанесенного вреда.

"Я понял, что принадлежал миру, которого больше не существует", – подытожил Депардье.

Чем завершилось дело против актера

13 мая 2025 года парижский суд признал Депардье виновным в сексуальном насилии в отношении двух сотрудниц съемочной группы.

Помимо 18 месяцев условного заключения, суд запретил актеру в течение двух лет занимать выборные должности и постановил внести его во французский реестр лиц, осужденных за сексуальные и насильственные преступления.

Новый адвокат Депардье Дельфин Мейе пояснила, что решение отозвать апелляцию стало результатом длительных размышлений. По ее словам, актер также не хотел заставлять истиц вновь проходить через судебные слушания.

Однако юридические проблемы Депардье на этом не заканчиваются. Он по-прежнему фигурирует в отдельном деле по обвинениям актрисы Шарлотты Арну в изнасиловании в 2018 году. Депардье эти обвинения отрицает.

26 ноября апелляционный суд Парижа должен определить, состоится ли судебный процесс по этому делу.

Напомним, недавно бывший муж Кэти Перри был осужден за сексуальные домогательства.