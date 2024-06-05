Безумные расходы и заработки: сколько стоила бы жизнь героев сериала "Друзья" в 2024 году

Герои культового сериала "Друзья" вели разный образ жизни. Кто-то жаловался на безденежье из-за плохой работы, а кто-то мог позволить себе ужин в дорогом ресторане.

Различные платформы исследовали, что расходы героев телешоу выросли до 108% по сравнению с 1994 годом – именно тогда состоялась его премьера. В этом году мы отмечаем 30 годовщину "Друзей". Время подсчитать, какой была бы стоимость жизни героев сегодня.

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Росс Геллер – 66 440,64 доллара в год

Забавный и порой неуклюжий палеонтолог больше всего тратил бы средства на жилье, ведь жил один в двухкомнатной квартире. В 2024 году он платил бы за нее более 57 тысяч долларов в год.



Росс Геллер / Фото с пинтереста

Карьера Росса довольно успешная, ведь он был палеонтологом в Нью-Йорке и сейчас зарабатывал бы 280 625 долларов в год. Вычитая ежедневный кофе, который обошелся бы каждому персонажу в 2096,64 доллара в год, и другие расходы, у Геллера осталось бы 214 184 свободных доллара.

Джои Триббиани – 44 428,64 доллара в год

Сердцеед тратил бы больше всего средств в 2024 году. Заказ пиццы хотя бы дважды в неделю стоил бы ему около 2600 долларов, а постоянные свидания с девушками обошлись бы в 9035 долларов.



Джои Триббиани / Фото с пинтереста

Джои как начинающий актер мог бы зарабатывать около 25 738 тысяч долларов. Со своими расходами он бы ушел "в минус": задолженность могла бы составлять 12 647,61.

Рэйчел Грин – 39 514,64 доллара в год

В первой серии Рэйчел отказалась от финансовой поддержки отца, но не захотела жить скромно. Активная социальная жизнь, просторная двухкомнатная квартира (хоть она бы делила с Моникой арендную плату), стоило бы для нее 28 836 долларов в год. Подозревают, что Рэйчел тратила бы на такси еще 884 доллара.



Рэйчел Грин / Фото с пинтереста

Девушке удалось достичь цели и получить неплохую работу в фэшн-индустрии. Она могла бы зарабатывать 164 957 долларов в год, поэтому у нее бы оставалось еще около 125 тысяч долларов. Хотя, работая официанткой, она попала бы в немалые долги.

Моника Геллер – 39 514,64 доллара в год

Работая шеф-поваром в Нью-Йорке, Моника зарабатывала бы 84 449 долларов в год. В первых сезонах она много тратила на свидания – 5,4 тысячи долларов и аренду – около 28 836 долларов.



Моника Геллер / Фото с пинтереста

Моника была довольно успешной, поэтому имела бы еще почти 45 тысяч долларов свободных средств. Но во время работы официанткой она бы испытала трудности.

Фиби Буффе – 39 514,64 доллара в год

Обычно Фиби работала массажисткой и уличной музыканткой, поэтому могла бы зарабатывать 21 715 долларов в год.



Фиби Буффе / Фото с пинтереста

Больше всего денег она тратила бы на аренду (более 28 тысяч долларов) и походы в различные заведения с друзьями.

Чендлер Бинг – 39 372,64 доллара в год

Самый смешной и одновременно один из самых богатых персонажей сериала сменил работу до конца сезона, поэтому его средняя зарплата в 2024 году составила бы почти 80 тысяч долларов в год.



Чендлер Бинг / Фото с пинтереста

Мы знаем, что Чендлер тратился бы на сигареты, а еще тренажерный зал (в который даже не ходил) – это 1768 и 1704 доллара в год. Его стиль жизни позволял бы иметь еще 40 тысяч свободных средств.