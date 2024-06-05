Різні платформи дослідили, що витрати героїв телешоу зросли до 108% у порівнянні з 1994 роком – саме тоді відбулась його прем'єра. Цьогоріч ми відзначаємо 30 річницю "Друзів". Час підрахувати, якою було б вартості життя героїв сьогодні.

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Росс Геллер – 66 440,64 долара в рік

Кумедний і деколи незграбний палеонтолог найбільше витрачав би кошти на житло, адже жив наодинці у двокімнатній квартирі. У 2024 він платив би за неї понад 57 тисяч доларів у рік.



Росс Геллер / Фото з пінтересту

Кар'єра Росса доволі успішна, адже він був палеонтологом у Нью-Йорку і зараз заробляв би 280 625 доларів у рік. Вираховуючи щоденну каву, яка обійшлась би кожному персонажу у 2096,64 долара в рік, та інші витрати, у Геллера залишилось би 214 184 вільні долари.

Джої Тріббіані – 44 428,64 долара в рік

Серцеїд витрачав би найбільше коштів у 2024. Замовлення піци хоча б двічі у тиждень коштувало б йому близько 2600 доларів, а постійні побачення з дівчатами обійшлися б у 9035 доларів.



Джої Тріббіані / Фото з пінтересту

Джої як актор-початківець міг би заробляти близько 25 738 тисяч доларів. Зі своїми витратами він би пішов "у мінус": заборгованість могла б складати 12 647,61.

Рейчел Грін – 39 514,64 долара у рік

У першій серії Рейчел відмовилась від фінансової підтримки батька, але не захотіла жити скромно. Активне соціальне життя, простора двокімнатна квартира (хоч вона б ділила з Монікою орендну плату), коштувало б для неї 28 836 доларів у рік. Підозрюють, що Рейчел витрачала б на таксі ще 884 долари.



Рейчел Грін / Фото з пінтересту

Дівчині вдалося досягти мети та отримати непогану роботу у фешн-індустрії. Вона могла б заробляти 164 957 доларів у рік, тому у неї б залишалося ще близько 125 тисяч доларів. Хоча, працюючи офіціанткою, вона потрапила б у чималі борги.

Моніка Геллер – 39 514,64 долара у рік

Працюючи шеф-кухаркою у Нью-Йорку, Моніка заробляла б 84 449 доларів у рік. У перших сезонах вона багато витрачала на побачення - 5,4 тисячі доларів та оренду - близько 28 836 доларів.



Моніка Геллер / Фото з пінтересту

Моніка була доволі успішною, тому мала б ще майже 45 тисяч доларів вільних коштів. Та під час роботи офіціанткою вона б зазнала скрути.

Фібі Буффе – 39 514,64 долара у рік

Зазвичай Фібі працювала масажисткою та вуличною музиканткою, тому могла б заробляти 21 715 доларів у рік.



Фібі Буффе / Фото з пінтересту

Найбільше грошей вона витрачала б на оренду (понад 28 тисяч доларів) та походи у різні заклади з друзями.

Чендлер Бінг – 39 372,64 долара у рік

Найсмішніший і водночас один із найбагатших персонажів серіалу змінив роботу до кінця сезону, тож його середня зарплатня у 2024 становила б майже 80 тисяч доларів у рік.



Чендлер Бінг / Фото з пінтересту

Ми знаємо, що Чендлер витрачався б на цигарки, а ще тренажерну залу (в яку навіть не ходив) – це 1768 та 1704 долари на рік. Його стиль життя дозволяв би мати ще 40 тисяч вільних коштів.