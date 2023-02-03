Екатерина Горностай присоединилась к жюри Generation 14plus – в секции кино о проблемах родителей и детей. Именно в этой программе фильм режиссера "Стоп-Земля" получил награду "Хрустальный медведь" в 2021 году. Александра Прокопенко будет оценивать фильмы в квир-программе Teddy Award.

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В жюри Берлинале-2023 вошли Екатерина Горностай и Саша Прокопенко

Кроме Екатерины Горностай, в жюри программы Generation 14plus вошли актер из Германии Фион Мутерт и кинорежиссер из Колумбии Хуанита Онзага.

Александра Прокопенко, когда получила приглашение стать членом жюри квир-программы Teddy Award, сказала: "Я в нескольких абзацах очертила свой опыт как кинокуратор KISFF, рассказала о секции Sexuality Matters, где мы вот уже четыре года говорим о сексуальности, гендерной идентичности, равенстве, разнообразие и инклюзивность. И через неделю получила официальное письмо, в котором меня пригласили стать членом жюри премии Teddy Award".

Мне трудно выделить какие-то критерии, я ищу смелые работы, эксперименты и свежие мысли. А еще иногда во время просмотра фильма у меня возникает мнение: "Ого, такой репрезентации в кино мне не хватало. Как было бы круто смотреть такие фильмы в подростковом возрасте". Поэтому, наверное, учту именно это, когда окажусь в жюри,

– продолжила она.

Справочно. Берлинале является кинофестивалем класса А, одним из старейших и крупнейших кинофестивалей в мире. Ежегодно в программу входит около 400 фильмов, а показы посещают более 200 тысяч зрителей и многочисленные звезды.

В 2023 году на кинофестивале примут участие фильмы "Мы не угаснем" и полнометражная картина "Ты меня любишь?" Кроме этого, на Берлинале-2023 состоится мировая премьера фильма Шона Пенна о полномасштабном вторжении россиян в Украину и Владимира Зеленского. Фильм покажут в рамках внеконкурсной программы. Напомним, фестиваль Берлинаре будет продолжаться с 16 по 26 февраля 2023 года.