Катерина Горностай приєдналася до журі Generation 14plus – в секції кіно про проблеми батьків та дітей. Саме у цій програмі фільм режисерки "Стоп-Земля" отримав нагороду "Кришталевий ведмідь" у 2021 році. Олександра Прокопенко оцінюватиме фільми у квір-програмі Teddy Award.

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До журі Берлінале-2023 увійшли Катерина Горностай та Саша Прокопенко

Окрім Катерини Горностай, до журі програми Generation 14plus увійшли актор з Німеччини Фіон Мутерт та кінорежисерка з Колумбії Хуаніта Онзага.

Олександра Прокопенко, коли отримала запрошення стати членом журі квір-програми Teddy Award, сказала: "Я в кількох абзацах окреслила свій досвід як кінокураторки KISFF, розповіла про секцію Sexuality Matters, де ми ось уже чотири роки говоримо про сексуальність, гендерну ідентичність, рівність, різноманітність та інклюзивність. І через тиждень отримала офіційного листа, в якому мене запросили стати членом журі премії Teddy Award".

Мені важко виділити якісь критерії, я шукаю сміливі роботи, експерименти та свіжі думки. А ще іноді під час перегляду фільму у мене виникає думка: "Ого, такої репрезентації в кіно мені бракувало. Як було б круто дивитися такі фільми у підлітковому віці". Тож, мабуть, зважатиму саме на це, коли опинюсь у журі,

– продовжила вона.

Довідково. Берлінале є кінофестивалем класу А, одним з найстаріших і найбільших кінофестивалів у світі. Щорічно до програми входить близько 400 фільмів, а покази відвідує понад 200 тисяч глядачів та численні зірки.

У 2023 році на кінофестивалі візьмуть участь фільми "Ми не згаснемо" та повнометражна картина "Ти мене любиш?". Крім цього, на Берлінале-2023 відбудеться світова прем’єра стрічки Шона Пенна про повномасштабне вторгнення росіян в Україну та Володимира Зеленського. Фільм покажуть у межах позаконкурсної програми. Нагадаємо, фестиваль Берлінаре триватиме з 16 по 26 лютого 2023 року.