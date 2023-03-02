Знаменитая Жюльет Бинош не сдержала слез, когда говорила об Украине, и напомнила о 24 февраля

На 48 церемонии премии Сезар французская известная артистка Жюльет Бинош почитала украинский народ. Она произнесла речь, едва сдерживая свои эмоции.

Видео со словами поддержки французской актрисы в своем телеграм-канале разместил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Он также поблагодарил звезду фильмов "Невыносимая легкость бытия", "Три цвета: Синий", "Английский пациент", "Гусар на крыше", "Шоколад" и других.

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Жюльет Бинош поддержала Украину

Актриса отметила, что в этом году премия Сезар посвящена Украине и ее народу. К тому же, Жульет отметила, что наша страна мужественно ведет борьбу за свою свободу.

Год назад, в этот день, российская армия по приказу президента нарушила территориальную целостность Украины. Эта 48-я церемония Сезаря посвящена Украине и всем ее жителям,

– сказала Бинош.

Мировые знаменитости объединились с украинцами и всячески осуждают войну России против Украины. Ранее Жюльет Бинош уже поддерживала Украину. В марте прошлого года Анастасия Микова и Юрий Хусточка выступили с инициативой объединить французских деятелей культуры для поддержки украинского народа. В конце видео, которое они записали для украинцев, каждая звезда произнесла "Слава Украине", среди них была и Жюльет Бинош.