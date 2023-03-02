Відео зі словами підтримки французької акторки у своєму телеграм-каналі розмістив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Він також подякував зірці фільмів "Нестерпна легкість буття", "Три кольори: Синій", "Англійський пацієнт", "Гусар на даху", "Шоколад" та інших.

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Жюльєт Бінош підтримала Україну

Акторка зазначила, що цьогоріч премія Сезар присвячена Україні та її народу. До того ж Жульєт зазначила, що наша країна мужньо веде боротьбу за свою свободу.

Рік тому, цього дня, російська армія за наказом свого президента порушила територіальну цілісність України. Ця 48-ма церемонія Сезаря присвячена Україні та всім її жителям,

– сказала Бінош.

Світові знаменитості об’єдналися з українцями та всіляко засуджують війну Росії проти України. Раніше Жюльєт Бінош вже підтримувала Україну. У березні минулого року Анастасія Мікова та Юрій Хусточка виступили з ініціативою об’єднати французьких діячів культури для підтримки українського народу. Наприкінці відео, яке вони записали для українців, кожна зірка промовила "Слава Україні", серед них була і Жюльєт Бінош.