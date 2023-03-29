На аукционе представили жевательную резинку Роберта-Дауни-младшего, которую он пожевал и выплюнул на Аллее славы в Голливуде. Это произошло во время открытия звезды его коллеги из фильма "Железный человек" Джона Фавро.

Позже жвачка появилась на eBay. Начальная стоимость лота – 55 тысяч долларов.

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Жвачку, которую пожевал и выплюнул Роберт-Дауни младший, продадут за сумасшедшую сумму

Продавец, выставивший лот, сообщил, что случайно оказался во время мероприятия, где известного актера и продюсера Джона Фавро добавили на Голливудскую аллею славы.

Во время мероприятия Роберт Дауни-младший сам положил свою жвачку на звезду и, вероятно, оставил ее там. Я продаю ее в том же состоянии, в котором получил, и ее можно проверить на его ДНК,

– отметил он.

Напомним, голливудский актер Брэд Питт решил продать свой огромный дом в Лос-Анджелесе за 39 миллионов долларов. Там он часто проводил время с бывшей Анджелиной Джоли.