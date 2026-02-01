3 фильма, которые надо успеть посмотреть до конца зимы
- Украинцам рекомендуют посмотреть три фильма до конца зимы: "Проблемы с шампанским", "Рождество с бывшим" и "Семейный обмен".
- Фильмы имеют рейтинги на IMDb 6.0, 5.3 и 5.7 соответственно и доступны для просмотра на Netflix.
Сейчас украинцы переживают самую сложную зиму из-за постоянных российских обстрелов энергетики. Она уже подходит к завершению, хотя на улице еще держатся морозы, лежит снег, а дороги покрыты льдом.
24 Канал расскажет, какие фильмы надо успеть посмотреть до конца зимы. У вас еще есть месяц, чтобы это сделать.
Тоже интересно Не только "Дэдпул": 5 фильмов, которые вышли 10 лет назад
Какие фильмы надо успеть посмотреть до конца зимы?
"Проблемы с шампанским"
- Рейтинг IMDb: 6.0/10
Бизнесвумен Сидни Прайс собирается сделать важный шаг в карьере: приобрести Château Cassell – один из самых любимых шампанских домов Франции. В первую ночь в Париже она наслаждается прогулкой по городу и знакомится с Анри. Между ними сразу возникает связь, поэтому мужчина и женщина проводят вместе всю ночь.
Однако уже утром Сидни отправляется в Шато Кассель, чтобы заключить сделку и встречает там Анри. Оказывается, что он является сыном основателя компании. Следующие несколько дней женщине придется конкурировать с другими потенциальными покупателями. Главную героиню ждет насыщенный праздничный период благодаря роману и выгодной деловой сделке.
"Проблемы с шампанским": смотрите онлайн трейлер фильма
"Рождество с бывшим"
- Рейтинг IMDb: 5.3/10
Кейт недавно развелась и планирует провести последнее идеальное семейное Рождество, прежде чем продать свой дом. К сожалению, планы главной героини рушатся, ведь ее бывший муж Эверетт неожиданно представляет новую девушку.
"Рождество с бывшим": смотрите онлайн трейлер фильма
"Семейный обмен"
- Рейтинг IMDb: 5.7/10
Джесс и Билл Уокеры изо всех сил пытаются сохранить семейную связь, поскольку их дети становятся старше, а значит – самостоятельными и более отстраненными. Однако за несколько дней до Рождества родители меняются телами с детьми-подростками и в их жизни наступает настоящий хаос.
"Семейный обмен": смотрите онлайн трейлер фильма