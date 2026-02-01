В материале 24 Канала читайте, какие еще фильмы вышли 10 лет назад. Можете выбрать из них, что посмотреть сегодня вечером.

Какие фильмы вышли 10 лет назад?

"Дэдпул"

Рейтинг IMDb: 8.0/10

Это супергеройский фильм об одноименном персонаже комиксов Marvel. Уэйд Уилсон – бывший спецназовец. Уволившись со службы, он начинает работать наемником и защищать людей от опасности. Как-то у него завязываются романтические отношения с Ванессой, однако впоследствии мужчине диагностируют рак.

Вейд стремится вылечиться, поэтому участвует в экспериментальной программе. Он должен исцелиться и получить чрезвычайные способности. Но на самом деле эксперимент проводит ученый Аякс, который хочет создать мутантов-рабов.

Так, тело Вилсола искажается, но теперь он может быстро восстанавливаться. Главный герой считает, что Аякс разрушил его жизнь, поэтому убегает из лаборатории, чтобы найти ученого и отомстить.

"Дэдпул": смотрите онлайн трейлер фильма

"Идеальные незнакомцы"

Рейтинг IMDb: 7.7/10

Семеро друзей собираются на ужин и решают сыграть в опасную игру. Они кладут мобильные телефоны на стол и договариваются читать текстовые сообщения вслух, а на звонки отвечать с помощью громкой связи. Главные герои пытаются доказать, что им нечего скрывать. К чему же приведет такая откровенность?

"Идеальные незнакомцы": смотрите онлайн трейлер фильма

"Фантастические твари и где они обитают"

Рейтинг IMDb: 7.2/10

Режиссером фэнтези, снятого на основе одноименной книги Джоан Роулинг, стал Дэвид Йейтс. Это приквел к популярной серии фильмов о Гарри Поттере – мальчика, который выжил.

События ленты происходят в 1926 году. Загадочная темная сила разрушила улицы Нью-Йорка, а магический мир теперь находится в опасности. В то время в город приезжает волшебник-зоолог из Великобритании Ньют Скамандер. В его чемодане полно магических существ, однако Нюхлер сбежал. Отправившись на его поиски, главный герой знакомится с начинающим пекарем Джейкобом Ковальски, и они случайно меняются чемоданами.

Нюхлера находит ведьма Тина Гольдштейн, которая после этого арестовывает Ньюта за нарушение магического закона. Однако, когда мужчина открывает чемодан, то находит там выпечку, поэтому избегает наказания. В то же время Джейкоб случайно выпускает магических существ на волю. Героев ждет опасное расследование.

"Фантастические твари и где они обитают": смотрите онлайн трейлер фильма

"До встречи с тобой"

Рейтинг IMDb: 7.4/10

26-летняя Луиза Кларк живет в небольшом городе сельской Англии. Девушка не является амбициозной, она лишь хочет работать в любимом кафе, чтобы сводить концы с концами.

Уильям Трейнор – молодой успешный банкир, который попал в ужасную аварию. Мужчину парализовало. Он потерял радость к жизни и стал циничным. Однажды Луиза устраивается работать помощницей Уильяма. Впоследствии их профессиональные отношения превращаются в романтические.

"До встречи с тобой": смотрите онлайн трейлер фильма

"2+1"

Рейтинг IMDb: 7.3/10

В фильме рассказывается о Самуиле из Марселя, который не привык брать на себя ответственность. Однако жизнь мужчины меняется, когда знакомая оставляет на него младенца, ведь не хочет быть матерью.

Самуил отправляется на поиски женщины, чтобы вернуть ей ребенка, однако это оказывается невозможным. Так, мужчина находит работу и начинает заниматься воспитанием Глории. Со временем между ними образуется прочная связь. Но неожиданно возвращается биологическая мать девочки, которая ставит все под угрозу.

"2+1": смотрите онлайн трейлер фильма