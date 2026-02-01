У матеріалі 24 Каналу читайте, які ще фільми вийшли 10 років тому. Можете обрати з них, що подивитися сьогодні ввечері.

Які фільми вийшли 10 років тому?

"Дедпул"

Рейтинг IMDb: 8.0/10

Це супергеройський фільм про однойменного персонажа коміксів Marvel. Вейд Вілсон – колишній спецпризначенець. Звільнившись зі служби, він починає працювати найманцем і захищати людей від небезпеки. Якось у нього зав'язуються романтичні стосунки з Ванессою, проте згодом чоловіку діагностують рак.

Вейд прагне вилікуватися, тому бере участь в експериментальній програмі. Він повинен зцілитись і отримати надзвичайні здібності. Та насправді експеримент проводить вчений Аякс, який хоче створити мутантів-рабів.

Так, тіло Вілсола спотворюється, але тепер він може швидко відновлюватись. Головний герой вважає, що Аякс зруйнував його життя, тож утікає з лабораторії, щоб знайти вченого і помститися.

"Ідеальні незнайомці"

Рейтинг IMDb: 7.7/10

Семеро друзів збираються на вечерю і вирішують зіграти в небезпечну гру. Вони кладуть мобільні телефони на стіл і домовляються читати текстові повідомлення вголос, а на дзвінки відповідати за допомогою гучного зв'язку. Головні герої намагаються довести, що їм немає чого приховувати. До чого ж приведе така відвертість?

"Фантастичні звірі та де їх шукати"

Рейтинг IMDb: 7.2/10

Режисером фентезі, знятого на основі однойменної книги Джоан Роулінг, став Девід Єйтс. Це приквел до популярної серії фільмів про Гаррі Поттера – хлопчика, який вижив.

Події стрічки відбуваються у 1926 році. Загадкова темна сила зруйнувала вулиці Нью-Йорка, а магічний світ тепер перебуває у небезпеці. У той час до міста приїжджає чарівник-зоолог із Великої Британії Ньют Скамандер. У його валізі повно магічних істот, проте Нюхлер утік. Відправившись на його пошуки, головний герой знайомиться з пекарем-початківцем Джейкобом Ковальскі, і вони випадково міняються валізами.

Нюхлера знаходить відьма Тіна Ґольдштейн, яка після цього заарештовує Ньюта за порушення магічного закону. Проте, коли чоловік відкриває валізу, то знаходить там випічку, тому уникає покарання. Водночас Джейкоб випадково випускає магічних істот на волю. На героїв чекає небезпечне розслідування.

"До зустрічі з тобою"

Рейтинг IMDb: 7.4/10

26-річна Луїза Кларк мешкає у невеликому місті сільської Англії. Дівчина не є амбітною, вона лише хоче працювати в улюбленому кафе, щоб зводити кінці з кінцями.

Вільям Трейнор – молодий успішний банкір, який потрапив у жахливу аварію. Чоловіка паралізувало. Він втратив радість до життя і став цинічним. Якось Луїза влаштовується працювати помічницею Вільяма. Згодом їхні професійні стосунки перетворюються на романтичні.

"2+1"

Рейтинг IMDb: 7.3/10

У фільмі розповідається про Самуїла із Марселя, який не звик брати на себе відповідальність. Проте життя чоловіка змінюється, коли знайома залишає на нього немовля, адже не хоче бути матір'ю.

Самуїл відправляється на пошуки жінки, щоб повернути їй дитину, однак це виявляється неможливим. Так, чоловік знаходить роботу і починає займатися вихованням Глорії. Згодом між ними утворюється міцний зв'язок. Та неочікувано повертається біологічна матір дівчинки, яка ставить усе під загрозу.

