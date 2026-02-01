24 Канал расскажет, какие фильмы надо успеть посмотреть до конца зимы. У вас еще есть месяц, чтобы это сделать.

Какие фильмы надо успеть посмотреть до конца зимы?

"Проблемы с шампанским"

Рейтинг IMDb: 6.0/10

Бизнесвумен Сидни Прайс собирается сделать важный шаг в карьере: приобрести Château Cassell – один из самых любимых шампанских домов Франции. В первую ночь в Париже она наслаждается прогулкой по городу и знакомится с Анри. Между ними сразу возникает связь, поэтому мужчина и женщина проводят вместе всю ночь.

Однако уже утром Сидни отправляется в Шато Кассель, чтобы заключить сделку и встречает там Анри. Оказывается, что он является сыном основателя компании. Следующие несколько дней женщине придется конкурировать с другими потенциальными покупателями. Главную героиню ждет насыщенный праздничный период благодаря роману и выгодной деловой сделке.

"Проблемы с шампанским": смотрите онлайн трейлер фильма

"Рождество с бывшим"

Рейтинг IMDb: 5.3/10

Кейт недавно развелась и планирует провести последнее идеальное семейное Рождество, прежде чем продать свой дом. К сожалению, планы главной героини рушатся, ведь ее бывший муж Эверетт неожиданно представляет новую девушку.

"Рождество с бывшим": смотрите онлайн трейлер фильма

"Семейный обмен"

Рейтинг IMDb: 5.7/10

Джесс и Билл Уокеры изо всех сил пытаются сохранить семейную связь, поскольку их дети становятся старше, а значит – самостоятельными и более отстраненными. Однако за несколько дней до Рождества родители меняются телами с детьми-подростками и в их жизни наступает настоящий хаос.

"Семейный обмен": смотрите онлайн трейлер фильма