Украинская певица Злата Огневич поделилась своими творческими амбициями. Артистка призналась, что мечтает сыграть в полнометражном фильме и попробовать себя в киноиндустрии.

Об этом она откровенно рассказала за кулисами проекту "Где логика?" Злата Огневич недавно представила песню "Беги", которая стала саундтреком к украинскому сериала "Аквамарин". Артистка впервые имела такой опыт, поэтому эта работа вдохновила ее на размышления о съемках в полнометражной ленте.

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Не обошла певица и вопросов о жанре фильма, в котором она хотела бы предстать. По словам Златы Огневич, ей импонируют все стили в киноиндустрии, а поэтому она охотно сыграла б в драме или комедии.

"Моя давняя мечта – сняться в полнометражном кино. О жанр я особенно не думала. Это может быть и комедия, и какая-то историческая драма. Главное, чтобы роль была глубокая, чтобы состояла не из одной фразы (смеется) . Хочется как можно лучше "оживить" персонажа. Придумать ему привычки, шлейф жизни, то, чем этот человек дышит и увлекается. Я мечтаю полностью создать своего персонажа в кино таким, каким бы он был в реальной жизни", – рассказала Злата Огневич.

Кроме этого, артистка не скрывала, что не имеет любимых актеров, а потому точно не имела б пожеланий относительно партнера по съемкам.

Хотелось бы, конечно, иметь рядом хорошего и талантливого партнера. Главное, чтобы он во время съемок верил во все так, как я. Хотелось бы, чтобы у него была прекрасная фантазия и представление того, что должно получиться в итоге. Верю, что рано или поздно моя мечта воплотится в жизнь,

– поделилась размышлениями Злата Огневич.

Украинские певицы, которые сыграли в кино

Талантливый человек талантлив во всем. Или почти во всем. Поэтому для украинского шоу-бизнеса это обычное дело, что певицы получают приглашение на съемки в кино. Так, Оля Полякова сыграла в комедиях "Свингеры", "Свидание в Вегасе" и "Звезды по обмену".



Кадр из фильма "Звезды по обмену" / Фото Пресс-служба

Немалой фильмографией может похвастаться и Даша Астафьева , которая по специальности является режиссером. Певица снялась в "Свингерах", "Ночь святого Валентина", "Продюсер", "Предатель" и другие.



Даша Астафьева в "свингер" / Фото Пресс-служба

Отметилась в кино и Тина Кароль , которая по короткометражный фильм "Бывшие" даже получила международную награду SFAAF. Теперь же артистка снялась в сериале "Большие Вуйки 2".



Тина Кароль и Лилия Ребрик / Фото ТСН