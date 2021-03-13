Українська співачка Злата Огнєвіч поділилась своїми творчими амбіціями. Артистка зізналась, що мріє зіграти у повнометражному фільмі та спробувати себе в кіноіндустрії.

Про це вона відверто розповіла за лаштунками проєкту "Де логіка?" Злата Огнєвіч нещодавно презентувала пісню "Беги", яка стала саундтреком до українського серіалу "Аквамарин". Артистка вперше мала такий досвід, відтак ця робота надихнула її на роздуми про зйомки у повнометражній стрічці.

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Не оминула співачка й питань про жанр фільму, в якому вона хотіла б постати. За словами Злати Огнєвіч, їй імпонують всі стилі в кіноіндустрії, а тому вона залюбки зіграла в драмі чи комедії.

"Моя давня мрія – знятись у повнометражному кіно. Про жанр я особливо не думала. Це може бути і комедія, і якась історична драма. Головне, щоб роль була глибока, щоб складалася не з однієї фрази (сміється). Хочеться якнайкраще "оживити" персонажа. Придумати йому звички, шлейф життя, те, чим ця людина дихає і захоплюється. Я мрію повністю створити свого персонажа в кіно таким, яким би він був у реальному житті", – розповіла Злата Огнєвіч.

Окрім цього, артистка не приховувала, що не має улюблених акторів, а тому точно не мала б побажань щодо партнера по зйомках.

Хотілось би, звісно, мати поруч гарного та талановитого партнера. Головне, щоб він під час зйомок вірив в усе так, як я. Хотілося б, щоб у нього була прекрасна фантазія та уявлення того, що має вийти в результаті. Вірю, що рано чи пізно моя мрія втілиться в життя,

– поділилась роздумами Злата Огнєвіч.

Українські співачки, які зіграли в кіно

Талановита людина талановита у всьому. Або ж майже у всьому. Тому для українського шоу-бізнесу це звична справа, що співачки отримують запрошення на зйомки в кіно. Так, Оля Полякова зіграла у комедіях "Свінгери", "Побачення у Вегасі" та "Зірки за обміном".



Кадр з фільму "Зірки за обміном" / Фото Пресслужба

Чималою фільмографією може похизуватись і Даша Астаф'єва, яка за фахом є режисером. Співачка знялась у "Свінгерах", "Ніч святого Валентина", "Продюсер", "Зрадник" тощо.



Даша Астаф'єва у "Свінгерах" / Фото Пресслужба

Відзначилась у кіно і Тіна Кароль, яка за короткометражну стрічку "Колишні" навіть отримала міжнародну нагороду SFAAF. Тепер же артистка знялась у серіалі "Великі Вуйки 2".



Тіна Кароль і Лілія Ребрик / Фото ТСН

Слава Камінська, Джамала, Надія Мейхер, Маша Єфросиніна, Ольга Фреймут – це далеко не весь список представниць українського шоу-бізнесу, які постали в кіно.