Вместе с Холландом главную роль в картине исполнил Марк Уолберг. Они играют Нейтана Дрейка и Виктора Салливана, которые познакомились благодаря общим пристрастиям к поиску сокровищ. Герои попытаются разгадать одну из самых загадочных историй и узнать обстоятельства исчезновения брата Нейтана.

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Сцена из фильма "Uncharted: Неизведанное": смотрите видео онлайн

Это сцена в самолете, которая ранее появлялась в трейлере: Нейтан Дрейк и Салли пытаются покинуть его, вероятно, прихватив с собой часть груза.

Задача оказывается более сложной, чем кажется. Попутно выясняется, что Нейтан Дрейк очень крепкий: он без особых проблем переживает столкновение с раритетным спорткаром и свертками с грузом.

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Что известно о фильме "Uncharted: Неизведанное"

В фильме также снялись:

Антонио Бандерас;

Тати Габриэль;

София Али;

и Патриция Меден.

Режиссером картины выступил Рубен Флейшер, который снял "Веном" и "Добро пожаловать в Зомбилэнд". В прокате фильм появится 11 февраля.

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Лента основана на популярной серии приключенческих видеоигр Uncharted, что дебютировала в 2007 году. До декабря 2017 года, после выхода последней на данный момент части, совокупная продажа игр превысила 41 миллион копий. Кстати, сцена в видео выше как раз копирует аналогичный случай из компьютерной игры.

Украинский трейлер "Uncharted: Неизведанное": смотрите видео онлайн