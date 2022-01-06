Разом із Холландом головну роль у картині виконав Марк Волберг. Вони грають Нейтана Дрейка та Віктора Саллівана, які познайомилися завдяки спільній пристрасті до пошуку скарбів. Герої спробують розгадати одну з найзагадковіших історій та дізнатися про обставини зникнення брата Нейтана.

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Сцена з фільму "Uncharted: Незвідане": дивіться відео онлайн

Це сцена в літаку, що раніше з'являлася в трейлері: Нейтан Дрейк та Саллі намагаються покинути його, мабуть, прихопивши з собою частину вантажу.

Завдання виявляється складнішим, ніж здається. Принагідно з'ясовується, що Нейтан Дрейк дуже міцний: він без особливих проблем переживає зіткнення з раритетним спорткаром та пакунками з вантажем.

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Що відомо про фільм "Uncharted: Незвідане"

У фільмі також знялися:

Антоніо Бандерас;

Таті Габріель;

Софія Алі;

та Патріція Меден.

Режисером картини виступив Рубен Флейшер, який зняв "Веном" та "Ласкаво просимо до Зомбіленду". У прокаті фільм з’явиться 11 лютого.

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Стрічка заснована на популярній серії пригодницьких відеоігор Uncharted, що дебютувала у 2007 році. До грудня 2017 року, після виходу останньої на даний момент частини, сукупний продаж ігор перевищив 41 мільйон копій. До речі, сцена у відео вище саме копіює аналогічний випадок з комп'ютерної гри.

Український трейлер "Uncharted: Незвідане": дивіться відео онлайн